Tatá Werneck nega término com Rafa Vitti por causa de Larissa Manoela

Após boatos da separação de Rafa Vitti e Tatá Werneck, a humorista e apresentadora utilizou as redes sociais para negar a informação. No Twitter, a humorista abriu o jogo sobre o assunto e pediu para ser deixada “transar em paz”. A publicação foi feita nesta quinta-feira (21).

VEJA MAIS

Revoltada com as suposições de que Vitti estava tendo um caso com Larissa Manoela, com quem ele é par romântico na novela “Além da Ilusão”, Tatá afirmou que se fosse verdade já teria confirmado. Os dois são pais da pequena Clara Maria, de dois anos.

Confira:

O marido da humorista não se pronunciou sobre o assunto.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)