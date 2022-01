Juntos em “Além da Ilusão”, Larissa Manoela e Rafa Vitti falam sobre seus papéis principais

Larissa Manoela assina o primeiro trabalho na Rede Globo com a estreia da novela "Além da Ilusão", dia 7 de fevereiro. A atriz novamente viverá duas personagens na TV, será as irmãs Elisa e Isadora em diferentes fases da trama. O elenco conta ainda com Rafael Vitti, que será o par romântico de Larissa, Danilo Mesquita, Antonio Calloni, Malu Galli, Lima Duarte, Paloma Duarte, Letícia Pedro, Ricky Tavares - em sua volta à emissora carioca - e Debora Ozório entre outros.

A novela conta a história do mágico Davi (Rafael Vitti), condenado a 20 anos de prisão pela morte da namorada, Elisa (Larissa Manoela) de maneira injusta. Ao fugir da cadeia, ele se apaixona pela irmã da garota, Isadora (Sofia Budke/Larissa Manoela). O folhetim, escrito por Alessandra Poggi, se passará os anos 1930 e 1940, localizada em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, com cenas gravadas em Poços de Caldas, em Minas Gerais.

Para Larissa Manoela, a experiência de viver entre décadas diferentes com semelhanças nos dias atuais está sendo fantástica. “É um equilíbrio entre o que temos hoje e o que foi vivido lá atrás, nos tempos dos nossos avós. Principalmente com um público que vem ser a nova geração. Fico muito feliz, apesar da pouca idade, de falar sobre esses assuntos. Não é só uma troca com o público, é uma troca diária entre nós mesmos. Contar com atores e amigos tão incríveis é ainda mais maravilhoso para escrever essa história” destacou a atriz.

Além da diferença de gerações, segundo a atriz um outro eixo vale destaque na trama. “A gente traz para esse tema principal o encanto, o amor, esse sentimento verdadeiro que pulsa é o que a gente quer levar com os nossos personagens. É uma entrega, um amor à primeira vista, uma coisa que a gente pouco vê hoje em dia, mas que queremos resgatar. E que as pessoas consigam se identificar com esses personagens através desse amor verdadeiro, que pulsa, que falta o ar, que causa borboleta no estômago", relatou.

Segundo o ator Rafael Vitti, o momento em que a novela é passada é diferente dos seus antigos trabalhos na Globo. “Embora eu tenha feito 'Verão 90', 1940 é outro momento. As pessoas viviam de outra maneira e está sendo um desafio porque sempre fiz personagens contemporâneos. Tem que ter uma postura, um modo e um tempo de falar. Naquela época as pessoas tinham outra métrica para conversar e passar informação", explicou.

"Está sendo enriquecedor e meu vocabulário está ampliando. Sem contar que a gente tem necessidade de se debruçar sobre esse tempo", completa o ator. E a protagonista faz coro ao lembrar de seus papéis em tramas infanto-juvenis: "Queria sair da realidade e tem sido muito interessante”, completou o ator.