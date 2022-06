Em show de despedida, Whindersson Nunes faz única apresentação em Belém

Amanhã, 4, Whindersson Nunes fará seu último show no ginásio Mangueirinho, em Belém, a partir das 20h. A capital paraense é a segunda do Norte a receber a turnê de despedida dos palcos do humorista, que é chamada de “Isso não é um culto show”. Whindersson já se apresentou em Manaus, no Amazonas. Além disso, ele já realizou shows pela Europa, que renderam cenas inusitadas. Quando estava no meio da sua apresentação em Paris, na França, em maio deste ano, uma criança de 2 anos começou a chorar na plateia e Whindersson Nunes fez todo mundo cantar “Baby Shark” para acalmar a menina.

Em “Isso não é um culto”, o comediante convida o público para uma reflexão sobre as mudanças que vêm acontecendo no mundo, conta histórias divertidas, canta músicas e aborda o universo religioso com sua visão única. Sempre inserido e usando exemplos da sua vivência, Whindersson conta de forma bem humorada as coisas que passa na vida. O nome do show é uma homenagem aos fãs que encontram nas apresentações do youtuber forças para superar dificuldades.

Aos 27 anos, um show de despedida pode parecer estranho para quem tem “tanta vida pela frente” e tantos projetos, além de ser dono de um talento único. Por isso, Whindersson garante que tudo pode mudar. “Ainda não sei o que vou fazer. ‘Isso não é um culto’ é um show de despedida, mas não é para sempre. Eu amo fazer o que faço e estar perto dos meus fãs”, contou.

Legião de seguidores no Instaram

Com mais de 58 milhões de seguidores no Instagram, mais de 25 milhões no Twitter e quase 21 milhões no Tik Tok, além de mais de 43 milhões de inscritos no seu canal no Youtube, Whindersson tem uma legião de fãs que o segue desde quando ele tinha 15 anos e iniciava sua vida gravando vídeos de humor. O “Isso não é um culto” aproxima esse seguidor cada vez mais de Whindersson. Mas será que o mesmo humorista encontrado nessas redes pode ser visto fora dela? “Sou muito transparente sobre quem eu sou e no que acredito. Não escondo os meus sentimentos, imperfeições e quedas. Nunca me ofereci como um personagem produzido para agradar. Se choro, ofereço o meu choro. Se faço rir, é porque acredito na energia da alegria. Sou quem sou”, contou o artista.

Nascido em Bom Jesus do Piauí, Whindersson viu os seguidores e fãs chegarem de forma gradativa. Os primeiros vídeos tinham poucas visualizações, mas com o tempo eles foram reformulados, até que alcançaram mais seguidores. Nos palcos, ele já realizou os espetáculos “Marmininu”, “Proparoxítona”, "Eita, Casei!" e “A Volta do Que Não Foi”. No streaming, Whindersson recebeu o convite da Netflix para a gravação dos especiais “Adulto” e “É de Mim Mesmo”.

Agende-se

“Isso não é um culto” com Whindersson Nunes

Data: amanhã, 4

Hora: 20h

Local: Arena Mangueirinho - Av. Augusto Montenegro, 524 - Castanheira, Belém

Informações: 91 98366-3030