'Show das Divas' estreia em maio no Theatro da Paz e os ingressos já estão disponíveis; veja

O grupo "Amigas Solidárias" prepara uma grande festa para o início de maio no Theatro da Paz. Com data marcada para 6 de maio, o "Show das Divas" reunirá cantoras paraenses que interpretarão as artistas que fizeram sucesso nas décadas de 70 e 80, época em que a música disco dominava os palcos brasileiros. Os ingressos custam a partir de R$ 100, com opção de meia-entrada solidária mediante doação de 1kg de alimento não perecível. Os portões abrem às 19h, uma hora antes do início do espetáculo.

Com mais de 10 anos de trajetória, o grupo "Amigas Solidárias" nasceu de um encontro despretensioso entre amigas, mas com um propósito sério: realizar ações sociais que transformassem a comunidade. A primeira iniciativa do grupo foi organizar eventos para arrecadar fundos para a reforma da creche da Igreja Nossa Senhora da Hungria. Hoje, já consolidado, o grupo conta com 32 integrantes dedicadas a causas sociais.

Um tributo à era disco

Inspirado no "Show das Divas" de 1999 em Las Vegas - que teve performances de Tina Turner, Diana Ross, Whitney Houston e outras artistas -, a versão belenense idealizada pelo grupo "Amigas Solidárias" trará cantoras locais interpretando os maiores sucessos dos anos 70 e 80. Assim como o original, o evento de 2025 no Theatro da Paz terá um importante cunho social.

"Toda a renda será revertida para nossas obras sociais. Atualmente estamos ajudando a Missão Belém a construir uma nova sala de catequese", explica Ana Paula Teixeira, presidenta do grupo.

O palco do Theatro da Paz

Sobre a escolha do local, Ana destaca: "Usufruir do majestoso Theatro da Paz, que é um patrimônio histórico e cultural da nossa cidade, é uma honra. Como nosso Show das Divas é uma produção grandiosa e inovadora, não poderia haver palco mais adequado. É uma emoção enorme para nós e para todo o elenco. O público pode esperar um espetáculo lindo, muito bem produzido, feito com amor e carinho. As músicas são maravilhosas, alegres e animadas. Todos sairão felizes".

Ao todo, serão 16 artistas convidas para fazerem a interpretação dos sucessos da discoteca. Gigi Furtado, Valéria Paiva, Pandora, Fabíola Araújo e tantas outras intérpretes se apresentarão no palco do teatro. "O mais lindo também que toda a renda será revertida para as nossas obras sociais, atualmente estamos ajudando a Missão Belém, vamos fazer uma nova sala de catequese", conta Ana Paula.

Serviço:

Local: Theatro da Paz

Data: 6 de maio de 2025

Horário: Portões às 19h | Show às 20h

Ingressos: Inteira, a partir de R$100 | Meia-entrada: a partir de R$50 mais 1kg de alimento não perecível

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)