Show ‘Broadway Brasil' leva magia dos clássicos musicais em forma de concerto para palco de Belém

A magia dos musicais da Broadway vai tomar conta do palco do Espaço das Artes, no bairro do Reduto, em Belém, no próximo domingo, 10, com o espetáculo “Broadway Brasil Show”, realizado pela Komedia Produções. O evento tem início 19h e promete uma noite repleta de encanto e emoção, apresentando números de musicais consagrados nos teatros em uma versão adaptada para o português brasileiro. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site do Sympla. O espetáculo tem apoio do Espaço das Artes.

O público poderá conferir números de sucessos como "O Fantasma da Ópera", "Wicked", "A Pequena Sereia", "Chicago" e muitos outros em um formato de concerto. Segundo Gabriela Moraes, produtora e uma das responsáveis pelo projeto, a proposta é apresentar as músicas envolvendo o espectador em uma imersão no universo encantado do teatro musical.

"Eu e Rafaela Caetano, minha parceira na Komedia Produções, pensamos neste show para levar ao público de Belém números consagrados de musicais da Broadway, músicas em português para uma melhor apreciação para o público paraense. Além disso, queríamos reunir talentos da cena do teatro musical belenense para uma apresentação conjunta que emocionasse o público”, afirmou a produtora sobre a proposta do espetáculo.

A seleção musical é um ponto alto na apresentação, com música escolhidas pelos próprios artistas, dando uma particularidade a mais ao show. “As músicas foram escolhidas pelos próprios atores e atrizes, algumas já traduzidas de musicais da Broadway no Brasil, e outras inéditas em português, traduzidas por versionistas brasileiros para apreciação da arte do musical", explica Moraes.

Gabriela destacou que o repertório inclui clássicos como "Wicked", "Fantasma da Ópera", "Uma Linda Mulher" e "O Rei do Show". Segundo a produtora, o foco do projeto é evidenciar os talentos locais. “"Contribuir para evidenciar os talentos dos artistas paraenses é um dos maiores propósitos da Komedia. Temos vários talentos que enriquecem a diversidade e criatividade dessa região tão rica em expressões artísticas", destacou a Moraes.

Preparação

A médica e atriz Marcela Alves fará duas apresentações no “Broadway Brasil Show” com as versões brasileiras do musical "Moulin Rouge", incluindo "Firework" e "Come What May". Ela também promete emocionar o público com o dueto do musical "Wicked", a canção "Desafiar a Gravidade", ao lado da cantora e atriz Wellen Ávila.

Sobre sua preparação, Marcela compartilhou que tem se dedicado diária para dar o melhor no palco. "O teatro musical demanda habilidades em várias esferas, então precisamos sempre estar nos aperfeiçoando. Estudo canto e técnica vocal, faço aulas de dança e sou aluna da Academia de Ópera e Teatro Musical do Theatro da Paz. A preparação é constante e adaptada conforme o papel e o evento”, revelou a atriz.

Marcela revelou que está com expectativas altas para se apresentar e afirma que vive um momento de celebração. "Minha expectativa é que o espetáculo seja uma celebração do Teatro Musical, instigando a curiosidade do espectador e gerando identificação com os personagens. Será uma oportunidade de expor nossa arte e contar histórias através do modelo em concerto”, complementou.