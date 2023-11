O grupo a Liga do Teatro valoriza o humor em peça Autocrítica

Na cena teatral de Belém, a companhia Liga do Teatro é reconhecida por sua ousadia e criatividade e agora traz em seu novo espetáculo, "Autocrítica", uma abordagem única de humor. Nos dias 25 e 26 de novembro, às 19h, no Teatro Waldemar Henrique - Praça da República, o grupo irá proporcionar duas apresentações. Os ingressos estão à venda pelo Sympla.

Marcada por uma mistura de irreverência e profundidade, o humor da Liga do Teatro oferece ao público não apenas momentos de riso descompromissado, mas também reflexões sobre os comportamentos da condição humana.

Na obra "Autocrítica", essa abordagem promete gerar gargalhadas e, além disso, instigar a plateia a questionar suas próprias autocríticas, criando uma experiência teatral mais intensa. Com o novo espetáculo, a Liga do Teatro se aprofunda nas complexidades do riso ao explorar a relação de Adão consigo mesmo, um tema tão universal quanto delicado, e apresenta um confronto que colidi também na vergonha. Entretanto, a parceria com sua companheira de vida o leva a expor essa vulnerabilidade em público.

Segundo o dramaturgo Haroldo França, a ideia da peça surgiu a partir da percepção da pressão generalizada que há nos tempos atuais para que as pessoas sejam um "sucesso", que sejam bonitas, bem sucedidas, principalmente no ambiente das redes sociais. "Estamos sempre nos comparando com os outros, com suas viagens, suas conquistas, sua forma física, seu estilo. A "Voz" da autocrítica vai se tornando cada vez mais implacável e até opressora", diz o dramaturgo. "Então pensei que poderia ser divertido retratar a Autocrítica como uma personagem de humor depreciativo, justamente para evidenciar essa questão e apontar um problema: será que a gente pode se tratar com mais gentileza?"

Com relação à peça, Haroldo espera que as pessoas possam se identificar, se divertir, e sair do teatro mais leves do que entraram. França ainda declara que está triste por um lado, por não poder assistir. "Atualmente, não estou morando em Belém, vou ver só por vídeos. Mas, por outro lado, feliz com a escolha da Liga do Teatro, e muito confiante no trabalho do grupo, pois são muito talentosos e engraçados", finaliza.

Criatividade e empreendedorismo cênico

Fundada em 2017 pelos artistas Bárbara Gibson, Erllon Viegas, Leandro Oliveira, Luiza Imbiriba, Paulo Jaime, Valéria Lima, e a coreógrafa/produtora Larissa Imbiriba, a Liga do Teatro é um exemplo de empreendedorismo criativo na cena artística, investindo em trabalhos autorais.

Desde a estreia de "Serenata de Humor" em 2017 até o sucesso de público de "Queen Num Toque de Mágica" em 2019, o grupo vem consolidando sua presença no cenário teatral.

O novo espetáculo conta com dramaturgia de Haroldo França e direção de Paulo Jaime, e um elenco composto por Luiza Imbiriba, Theo Oliveira e Luz Marckson Moraes. A arte é de Victor Azevedo, fotos de Mosaico do Pará e apoio do CCAC.

Serviço

"Autocrítica" será apresentado nos dias 25 e 26/11, às 19h, no Teatro Experimental Waldemar Henrique. Mais informações: (91) 984250317. Ingressos disponíveis no Sympla.