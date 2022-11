A Liga do Teatro apresenta 'Encontros'; espetáculo retrata os conflitos da adolescência

A Liga do Teatro apresenta amanhã, 26, em duas sessões às 17h30 e às 19h30 o espetáculo "Encontros", resultado da sua oficina teatral, no Teatro do Sesc Ver-o-Peso. Baseado nos livros "Heartstopper" da autora Alice Oseman, a dramaturgia adaptada por Bárbara Gibson e Haroldo França apresenta Charlie, um adolescente assumidamente homossexual que ao terminar um relacionamento abusivo encontra no apoio dos amigos o que precisa para viver uma nova história.

Bárbara Gibson também é diretora geral do espetáculo e conta que o grupo se sentiu inspirado, após apresentarem seus espetáculos enquanto companhia e abriu a oficina teatral para receber alunos. Ao longo de quatros meses os atores puderam aprender e vivenciar os "Encontros", o que resultou no espetáculo que o público poderá ver no palco. "É uma adaptação teatral. Só que uma coisa que eu falo desde o início é que eu gostaria muito de manter a sensação que eu senti ao assistir a série e ler os quadrinhos. Que é uma sensação de leveza, de conforto, como se eu tivesse sido abraçada por aquela história", disse.

A diretora revela que devido ao número de participantes da oficina tiveram que fazer alguns ajustes no números de personagens, mas mantendo as características essenciais. Ela acredita que o público irá se identificar. "Que fosse uma peça muito gostosa de assistir e que as pessoas assim como é quando elas assistem a série ou leem os quadrinhos. Elas se enxergam naqueles personagens, a gente quis manter tudo isso. Essa identificação é desses personagens que são verdadeiros, esses conflitos que são cotidianos mas tão honestos, sabe?", pontuou.

"Mudanças, inclusive existem alguns personagens com traços de personalidades diferentes do original. Mudanças estruturais na história, porque a gente precisou adaptar uma quantidade enorme de personagens na série para seguir o número de participantes da oficina. Mas em geral eu diria que as mudanças estão muito centradas na própria das particularidades da da linguagem teatral", complementou.

A história é para todos os públicos, diz Bárbara que acha importante os mais jovens convidarem seus pais, familiares para assistirem, já que em sua visão a linguagem teatral aproxima. "Esse é um dos grandes triunfos da obra. É que em toda a sua sensibilidade, honestidade, abre muito espaço para diálogo. Você consegue entendê-los, compreendê-los e consegue fazer paralelos com a sua própria vida. Acredito que os pais, que estiverem abertos a um diálogo com seus filhos e assistirem a série, assistirem a peça. Vão talvez se colocar na pele dessas pessoas mais jovens. O diálogo verdadeiro vem da empatia. São lições fundamentais para que esse diálogo possa existir entre as gerações", concluiu.

A dramaturga reforça o convite ao público, que poderá assistir em dois horários e relembra a quem deseja começar no teatro, seja para levar como profissão ou para o desenvolvimento pessoal, no começo de 2023 A Liga do Teatro estará com novas turmas para novas oficinas. "O público pode esperar uma peça muito apaixonante. Delicada, verdadeira. Que traz vários aspectos da obra original, mas que também levanta novas questões, que também mostra novas facetas e levanta novos diálogos e acrescenta. A peça 'Encontros' será apresentada no SESC Ver-o-Peso que fica em frente a estação das Docas. Eu convido a todos a assistirem o espetáculo", finalizou.

Serviço:

Evento: Espetáculo "Encontros"

Data: sábado, 26

Hora: 17h e 19h30

Local: Sesc Ver-o-peso, Blvd. Castilhos França, 522/523 - Campina. Em frente a Estação das Docas.

Mais informações: @aligadoteatro / (91) 98425-0317