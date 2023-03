A Liga do Teatro abre inscrições para ‘Oficina Estranha’

O Grupo A Liga do Teatro está com as inscrições abertas para a primeira montagem de 2023. O curso de teatro livre intitulado "Oficina Estranha" é inspirado na série norte-americana Strange Things, que soma quatro temporadas na Netflix. As aulas começam dia 8 de março e a previsão para a estreia da prática de montagem é em junho deste ano.

A produtora do coletivo de teatro, Larissa Imbiriba, explicou que A Liga está fazendo seis anos e a comemoração decidida foi levar arte para mais pessoas e oportunizar o acesso às aulas livres de teatro. "Ano passado lançamos a nossa primeira oficina que resultou no espetáculo 'Encontros', uma livre adaptação de Heartstopper, que foi um grande sucesso. 'Oficina Estranha' dá vida a um compilado das quatro temporadas de Stranger Things da Netflix", disse.

A dramaturgia é da atriz e diretora Bárbara Gibson e do ator e diretor Haroldo França. Imbiriba revela que a proposta paraense é misturar o universo sobrenatural, de suspense da série, com o gênero do humor. "O resultado da 'Oficina Estranha', que por hora chamamos de 'Universo Estranho' terá uma pegada de humor que é uma característica marcante da Liga. Você que é fã da Série Stranger Things, vem com a gente mergulhar nesse mundo repleto de surpresas inesperadas", comentou reforçando o convite para o público.

A aulas começam dia 8 de março e a montagem da "Oficina Estranha" está prevista para junho deste ano. (Reprodução / Bruno Fadul)

Questionada sobre quais conhecimentos serão abordados ao longo do curso, Larissa destaca que: "as aulas iniciam no dia 8 de março com duração até junho, com encontros duas vezes por semana, às quartas e sextas-feiras, sempre de 19h às 21h30 no CCAC. A oficina é para todos com ou sem experiência em teatro, por isso as primeiras aulas serão focadas em noções de arte cênica, No primeiro momento faremos exercícios teatrais e trabalho de corpo, para depois entrarmos na fase de criação de cenas", pontuou.

A turma não tem restrição de idades, podendo participar juntos adolescentes e adultos. A produtora destacou, também, que a oficina ajudará tanto com as resoluções de palco, como em outras atividades. "Durante a oficina os alunos irão praticar exercícios fundamentais para sua performance no palco, os quais os ajudarão na concentração e na criação de seus personagens, dando segurança e prontidão na cena", arguiu.

Para quem deseja entrar no universo teatral ou buscar novas habilidades, as inscrições estão abertas e tem uma taxa de inscrição, mais as mensalidades do curso, diz Larissa. "A previsão do resultado [apresentar o espetáculo] é para os dias 29 e 30/06 e 01 /0 no Teatro Waldemar Henrique. Vem que ainda dá tempo! Você encontra o formulário de inscrição na nossa bio do Instagram @aligadoteatro ou pode entrar em contato para mais informações pelo whatsapp (91) 98425-0317", finalizou.

Serviço

Curso de teatro livre: Oficina Estranha - A Liga do Teatro

Data: início 8 de março

Aulas: quartas e sextas

Horário: 19h às 21h30

Local: CCAC, localizado na avenida Nazaré, 435, bairro Nazaré.

Mensalidade: 130,00

Taxa de inscrição : 25,00 clicando aqui

Informações @aligadoteatro / (91)98425-0317