‘Bodas de Sangue’: espetáculo produzido por alunos da UFPA relata dramas familiares

O espetáculo “Bodas de Sangue”, adaptação da obra de Federico Garcia Lorca, entra em cartaz nesta quinta-feira, 7. A peça é realizada pela Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (ETDUFPA), com participação dos alunos do curso técnico em Teatro.

“Bodas de Sangue” é sobre um casamento entre dois jovens da região rural de Andaluzia, na Espanha. A história é marcada por tragédias familiares e amor proibido.

Larissa Latif, uma das diretoras do espetáculo, fala que a parte mais interessante do processo é englobar a montagem com um profissional dramaturgista - o responsável pela adaptação da obra. “A gente não faz grandes alterações, mas a gente faz algumas intervenções para tornar o texto mais ligeiro”, explica.

A diretora destaca que a escolha de “Bodas de Sangue” está relacionada com o fato da obra ser um clássico. A adaptação aos palcos faz parte das atividades curriculares dos estudantes.

Yas Laranjas é aluna do curso técnico em Teatro da ETDUFPA. O espetáculo encerra o primeiro ano de curso da jovem atriz, impactada de maneira positiva com a obra. A atriz, que vive a mãe no noivo, fala que, para interpretar a personagem, teve que “estudar a sua personalidade, seu corpo, suas motivações, o objetivo dela e a circunstância dramática na qual ela se encontrava.”

“As cenas ocorrerão simultaneamente em vários espaços do Casarão do Boneco. Isso significa que elas se repetirão e o público poderá ver e rever as cenas, ir do final do espetáculo até o início e vice-versa”, fala Yas. A atriz espera que o público sinta sua personagem ao ponto de se colocar no lugar dela.

Contexto histórico e conservadorismo são explorados por Lorca na obra. Lançada pouco antes da Guerra Civil Espanhola (1936-1939) e da ditadura de Francisco Franco (1936-1975), “Bodas de Sangue” leva o espectador a conhecer a atmosfera espanhola da época.

O conservadorismo é presente na sociedade até hoje, reforça Larissa. A diretora observa isso como um risco e destaca que o espetáculo, além de artístico, também é pedagógico e político. “A gente vivenciou um momento muito complicado na história recente do Brasil. Não estamos completamente livres de que isso volte a nos assombrar”, diz.

No total, 60 pessoas estão envolvidas, incluindo atores, cenógrafos, figurinistas e professores da ETDUFPA.

Serviço

“Bodas de Sangue”

Datas: 7 a 10 de dezembro | 14 a 17 de dezembro

Horário: 19h

Local: Casarão do Boneco (Avenida 16 de Novembro, 815 - Batista Campos - Belém, Pará)

Ingressos na bilheteria: R$ 10,00 (meia-entrada) e R$ 20,00 (inteira)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)