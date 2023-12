FotoAtiva abre exposição ‘Confluência das Águas’ resultado de projeto com crianças e adolescentes

Nesta quarta-feira (06), a Associação FotoAtiva inaugura a exposição ‘Confluência das Águas’, na Associação Fotoativa. Ela é resultado do projeto ‘Encontro das Águas’ realizado com crianças e adolescentes em comunidades da ilha de Cotijuba, e no município de Santa Izabel do Pará, fruto do Prêmio FCP de Incentivo à Arte a à Cultura 2023.

Esse projeto veio para reafirmar e intensificar a experiência de quase 40 anos da Fotoativa no exercício da cidadania, e à afirmação da identidade local por meio de ações junto a diferentes comunidades que têm ligação direta com o rio.

“Para mim é super importante esse projeto, principalmente pela metodologia que o corpo educativo trabalha. Não falamos da fotografia pela fotografia. Mas sim a vivência, o ouvir, o sentir, o estar aberto para descoberta. E fazer com que as pessoas que estão ali vivenciando esse momento sintam-se livres para criar, e percebam que há nesse espaço uma escuta sensível”, disse Irene Almeida, presidenta da Fotoativa.

As ações propostas no projeto ‘Encontro das Águas’ tiveram como objetivo a sensibilização de olhares jovens por meio de práticas fotográficas artesanais, e por outro a formação de adultos como novos agentes culturais comunitários e multiplicadores, para pensar um mundo a partir das peculiaridades de suas próprias comunidades.

Para o processo de encontro e convivência com os participantes foram realizadas oficinas de Câmera Escura, Pinhole e de Pincel de Luz com cada comunidade, que possibilitaram experiências que atravessaram ludicamente conceitos físicos de ótica e tempo, visto que se queria chegar à construção de imagens, mas numa dinâmica e temporalidade diferenciadas respeitando-se os momentos de cada lugar, de cada participante.

“A experiência é o resultado do que foi todo o processo nas oficinas. Que vai ser com as imagens pinholes e de pincel de luz. A partir desse ‘Encontro das Águas', que será com a presença das duas turmas vindas de Santa Isabel e da ilha de Cotijuba. Em uma grande confluência”, pontua Irene.

A exposição ‘Confluência das Águas’ estará disponível para visitação até o dia 15 de dezembro, com entrada franca.

Nos meses de outubro e novembro o projeto contemplou 21 alunos da unidade pedagógica Escola Bosque, de Cotijuba, e 30 alunos da Escola Antônio Lemos, de Santa Izabel do Pará, que produziram uma coleção de imagens a serem mostradas no Casarão da Fotoativa, como resultado de uma ação que também foi reflexiva, afirma Irene Almeida, instrutora do projeto, conquanto convidou os participantes a “apreciarem o seu entorno, de maneira a estimular a formação de novas imagens a partir dessa observação”, ela diz.

A exposição se constitui de materiais produzidos nas oficinas, vídeos sobre os processos e exposição dos métodos de ensino e práticas da Fotoativa, cópias em Pinhole e Pincel de luz impressas em tamanho 20 x 20 cm, fotografia de documentação das ações impressas em 40 x 30 cm, vídeo projetado com entrevistas e trechos das oficinas.

Agende-se

Exposição Confluências das Águas

Data: de 6 à 15 de dezembro

Horário: 3a a 6af, 15 às 18h. Sábado, de 10 às 13h

Local: Associação Fotoativa - Praça Barão do Guajará (Mercês), 19. Campina