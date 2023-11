Mila Costa apresenta "Canto do Uirapuru" com acessibilidade parta o público surdo

Um espetáculo com o diferencial da acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva. Este será o "Canto do Uirapuru" da cantora e compositora Mila Costa, a partir das 19h de hoje (26), com entrada franca, no Teatro do CCBEU. A apresentação reunirá alguns clássicos da música paraense, que terão tradução na Língua Brasileira de Sinais (Libras), como "Olho de Boto", "Ao pôr do sol" e "Foi boto, sinhá". No palco, acompanham Mila Costa Welliton Barreto (percussão), Jonny Lobato (violão), Elder Queiroz (baixo) e Bruno Smetak (violino).

"Este será o meu primeiro show com tradução em Libras. Ele ganhou o Prêmio de Incentivo à Arte e Cultura da Fundação Cultural do Pará, sendo, portanto, patrocinado pelo Governo do Pará. Não é sempre que temos verba para realizar um show como gostaríamos, então, como este show foi patrocinado pelo governo, fiz questão de incluir a acessibilidade", destacou. A jovem artista espera que isso se torne cada vez mais comum nos shows, para que todos possam ter acesso de qualidade à cultura.

A inspiração para o show vem do lendário pássaro amazônico Uirapuru, que, segundo a lenda, tem o canto mais belo da floresta, silenciando todos os outros pássaros para ouvi-lo cantar. "O show é uma crítica à falta de valorização da cultura nortista pelo resto do Brasil, como diz um trecho do ‘Manifesto Nortista’ escrito por mim. ‘No Jornal Nacional não tem norte/ Quando lembram de nós é pra falar de morte, mas norte não é com "m"/ Norte é como o canto de um Uirapuru/É sorte’, recita."

"Acredito que a arte é uma arma, um meio para mudar as coisas e transformar o mundo, e procuro ser uma agente dessa transformação. A mensagem central do show é que o Norte existe, somos potência e merecemos respeito e espaço", complementa Mila.

O repertório de "Canto do Uirapuru" valoriza os ritmos amazônicos, a influência caribenha na sonoridade paraense e assimila também a influência da música erudita. As letras, na maioria, falam das lendas, costumes e variações linguísticas que compõem a diversa cultura da região Norte.

"Este show tem como objetivo valorizar a nossa cultura, utilizando músicas que fazem parte do ISO, conceito da musicoterapia, que é a identidade sonoro-musical do nortista, que nos faz lembrar de memórias afetivas e nos transporta para outras épocas de nossas vidas. O poder da música, através da apreciação musical, nos transporta para outros lugares. Priorizamos os ritmos nortistas, então vamos ouvir marabaixo, carimbó, brega, tecnobrega, lundu, influências caribenhas, entre outros", assegura.

A ideia central é mesmo levar a cultura amazônica para todos, garantindo a gratuidade, a acessibilidade para idosos, cadeirantes e a tradução em Libras. "Como uma boa paraense, carrego muito orgulho da nossa cultura. Sou cria da Universidade Federal do Pará, onde me formei em Música, e também me formei em canto na escola de música da UFPA. Na Universidade, tive contato forte também com a música da Amazônia, mestres da cultura popular, música de povos indígenas que acrescentaram muito para que crescesse como artista e como pessoa e valorizasse ainda mais a potência nortista", reflete.

Serviço: Show "Canto do Uirapuru"

Cantora Mila Costa

Data: hoje, sexta-feira

Horário: 19h

Local: Teatro do CCBEU, localizado na travessa Padre Eutíquio, nº 1309

Entrada Franca

Mais informações: (91) 98746-0242