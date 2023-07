Tributo aos clássicos musicais americanos “Um Dia na Broadway” é confirmado em Belém

Um dos maiores musicais de Brasil teve confirmada várias apresentações na capital paraense. O musical “Um dia na Broadway” traz uma homenagem aos grandes musicais dos Estados Unidos. A temporada de shows ocorrerá no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, entre os dias 3 e 5 de novembro. As apresentações de sexta e sábado, serão às 21h, e no domingo, às 19h. Os ingressos já estão sendo vendidos nos Classificados de O Liberal, no Shopping Boulevard, e no site www.ingressosa.com/broadway.

Esta é a primeira temporada do musical em Belém, desde a estreia em outubro de 2017. O espetáculo conta com música ao vivo, e linguagem 4D para reproduzir cenas de dez icônicos musicais americanos, além da montagem ter com números aéreos, levitação e efeitos especiais. A montagem recria com tecnologia a atmosfera do bairro nova-iorquino.

O espetáculo tem um estilo grandioso, com uma abertura com 20 bailarinos. A ideia é fazer com que o público se envolva pelo universo dos musicais e o encantamento de Nova York. No total, serão 32 pessoas em cena, entre atores, cantores, bailarinos e técnicos. O espetáculo tem direção-geral do italiano radicado no Brasil, Billy Bond. Ele assina a dramaturgia junto com Andrew Mettine e a direção musical e arranjos com Villa.

A direção de cena ficou a cargo de Marcio Yacoff, e a coreografia foi criada por Italo Rodrigues. A diretoria de produção é de Andréa Oliveira. O musical “Um Dia na Broadway” é uma produção viabilizada em parceria com a Opus, empresa do ramo de entretenimento que mantém nove casas de espetáculos no Brasil.

Nas atualizações da montagem, o encenador optou por introduzir dois personagens na trama. O casal Mário (Alvinho de Padua) e Rita (Titzi Oliveira) viaja a Nova York acompanhado de seus pais viúvos. Em meio às inúmeras atrações oferecidas pela cidade, os quatro decidem conhecer os musicais em cartaz na Broadway. Eles assistem a trechos de clássicos como Priscilla (ao som de It’s Raining Men), Evita (Don’t Cry for me Argentina), Grease (Summer Night), Mamma Mia (Dancing Queen), Cats (Memories), Chicago (All That Jazz), Les Miserable (One Day More) e Mary Poppins (Supercalifragilistic), além de Hair, O Fantasma da Ópera e A Bela Adormecida.

A ideia básica foi juntar os dez grandes musicais, com réplicas de figurinos e cenários das suas cenas mais famosas, prestando uma homenagem a Cohan, que inventou esse tipo de espetáculo. A produção pretende agradar quem conhece Nova York e aqueles que nunca estiveram na Big Apple.

SERVIÇO: Vende de igressos “Um Dia na Broadway”

Dias: 03, 04 e 05 de novembro

Local: Hangar – Centro de Convenções na Amazônia

Vendas: Classificados do Liberal - Boulevard

Online: www.ingressosa.com/broadway