Shopping em Belém realiza programação de 'São João lúdico' com oficinas gratuitas para as crianças

A quadra junina tem programação para as crianças no "São João" com atividades lúdicas ligadas às tradições do período. Hoje, 17, e amanhã, 18, das 14h às 19h, o Shopping Boulevard Belém realizará um festejo com música, oficina de "Pescaria Afetiva", entre outras atividades. A entrada é gratuita e a inscrição para a oficina pode ser feita na hora.

Os pais ou responsáveis das crianças poderão levá-los para um "São João" lúdico, realizado pelo Shopping Boulevard. O evento reúne programações musicais, barracas com comidas típicas e brincadeiras.

Durante a oficina de "Pescaria Afetiva", promovida pelo Fora da Caixinha, as crianças transformarão os recortes de feltro em bichinhos criativos e fofos para utilizarem na pescaria por indução magnética. A atividade ocorre das 14h às 19h, mas com seis turmas que trabalharão por uma hora cada. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no próprio local.

MÚSICA

Além da oficina para estimular o desenvolvimento das crianças, o evento estará repleto de música. A banda "Vela Navega" irá tocar. E no domingo, a festa será feita pelo trio composto por Allan Carvalho, Márcio Macedo e Márcio Jardim. Os artistas farão uma viagem à música popular brasileira.

Allan Carvalho destacou a importância de programações como essas, para crianças. "É muito importante a cultura popular conquistar todos os espaços. É uma satisfação ver a programação do Boulevard abraçar e acolher os artistas locais. Esperamos todas as famílias para se divertirem com a gente ao som de Gonzagão, Jackson do Pandeiro, além de toadas do Arrastão do Pavulagem e do Bumba Meu Boi do Maranhão”, destacou o artista.

Depois de muita brincadeira, na hora da fome, ainda é possível se deliciar com as comida típicas da quadra junina. O evento conta com três barracas de comidas. No cardápio há destaque para o mingau de milho, além de bolos, canjica, entre outras delícias da época.

Izabel Portela, superintendente do Shopping Boulevard Belém, ressltou a importância de celebrar com as crianças e criar memórias afetivas com a cultura popular e os festejos tradicionais. "O São João é uma celebração tradicional que traz muitas memórias afetivas para as pessoas. Queremos proporcionar momentos de alegria e diversão aos nossos clientes, criando uma atmosfera acolhedora e festiva no shopping", finalizou.

Serviços

São João do Boulevard 2023 – Piso 1 do shopping

- Oficinas Juninas

Quando? 17/06 e 18/06

Horário? Das 14h às 20h (A última turma tem previsão de início às 19h.)

- Apresentações Musicais

Sábado (17/06) - Vela Navega, a partir das 17h

Domingo (18/06) - Allan Carvalho e Trio, a partir das 17h

