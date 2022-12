Crianças internadas no Metropolitano participam de oficina de biscoito

Crianças internadas no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, participaram de uma programação especial na última sexta-feira (23), em alusão ao Natal. A oficina "Um doce com afeto", organizada pela equipe de nutrição clínica, em parceria com o setor de Humanização da unidade hospitalar, ensinou as crianças a decorarem biscoitos natalinos. Durante a atividade, os pequenos puderam produzir e rechear biscoitos com formas de personagens do Natal, como Papai Noel, renas e bonecos de neve.

“Nossa ideia foi tirar eles do ambiente de internação, que é necessário para o cuidado, e trazê-los para um espaço lúdico, divertido onde todos puderam colocar para fora a criatividade”, pontua a coordenadora de Nutrição Clínica do HMUE, Edilssa Carla.

Entre os participantes, estava Lourdes Maria, de 7 anos, que adorou decorar os doces. “Eu gostei bastante, fiz um de cada cor. Foi muito legal”, disse.

(Divulgação / Assessoria HMUE)

Para a mãe da menina, Maria Sousa, 28, ver o sorriso no rosto da filha foi a maior recompensa que poderia ter recebido. “É a primeira vez que ela fica internada para algum tipo de tratamento, o que também era a minha preocupação porque eu imaginava que ela ficaria somente no leito e não faria mais nada. Para a minha grata surpresa, foi o contrário e estamos aqui participando dessa oficina. Vê-la feliz e sorrindo é o meu melhor presente”, afirmou.

Outro que participou da atividade e aprovou foi Moisés Gonçalves, de 8 anos, vindo de Anajás, no arquipélago do Marajó. Risonho, o pequeno garantiu que estava feliz em participar da atividade. “Foi muito legal porque a gente mesmo decorou e vamos poder levar”, comentou o garoto, que teve a ajuda do pai, Marcio Gonçalves, 38, durante a atividade.

(Divulgação / Assessoria HMUE)

Segundo o autônomo, estar com o filho na oficina, após o susto vivenciado durante um acidente em casa, não tem preço. “Foi um susto muito grande. Eu não desejo para ninguém. Estar aqui agora com ele, brincando e se divertindo, é um bom presente, o melhor na verdade”, afirmou.