Conheça a rotina dos artistas que trabalham no Natal para a alegria de muita gente

Natal é festa e, nesse dia, enquanto muita gente está se divertindo, artistas estão abrilhantando esse momento trabalhando. Há dez anos, o ator e diretor de cenografia João Júnior veste o personagem do Papai Noel para atender crianças. Este ano, além de trabalhar em um shopping de Belém nos dias que antecedem o Natal, ele fará a entrega de presentes em um condomínio na noite do sábado, 24, e início da madrugada de 25. Já o cantor Markinho Duran e banda, assim como o grupo Nosso Tom, escolheram reservar a véspera do Natal para a família e realizar shows no dia 25.

Não basta caprichar na atuação e no figurino, dançar e a brincar. Para João Júnior, que adora interpretar o Papai Noel, é importante também trazer mensagens de conforto e de espiritualidade aos corações de quem busca um conversa com o bom velhinho, especialmente as crianças, que acabam abrindo o coração e trazendo relatos sensíveis.

“As pessoas precisam de alento. Tem muita gente que não está bem após a pandemia (...) Tem criança que pede para ter o amor dos pais”, surpreende-se. “Você tem que estar em paz consigo mesmo, tem que estar bem com Deus para dar a mensagem que precisa. A gente tenta ajudar da melhor maneira, deixando claro que o verdadeiro sentido do Natal está no nascimento do Jesus. O Papai Noel é o fio condutor”.

Aos 50 anos de idade, ele se dedica tanto ao personagem que pinta de branco os cabelos, sobrancelhas e barba que, na verdade, estão grisalhos. “Quero trazer originalidade ao personagem. A linha interpretativa é muito significativa quando a gente se propõe a fazer. Gosto desse processo de dar vida ao personagem, ainda mais no Papai Noel, que é de tamanha importância”. “O meu trabalho só acaba no dia 25”, finaliza.

“Amo a minha profissão, amo o meu trabalho. Eu sempre gostei do Natal, sempre vivi esse clima. Quando eu tinha 9 anos, gostava de desenhar o Papai Noel. Nem imaginava que eu estaria hoje com a cara do Papai Noel, fazendo esses trabalhos. A vida surpreende a gente”, sorri. Hoje, João Júnior é pai de duas crianças pequenas, de 5 e de 1 ano, que vão ter que esperar o Natal acabar para ter o pai em casa.

Markinho Duran

Em 35 anos de carreira, o cantor e compositor Markinho Duran conta que passou 15 anos viajando com a banda para se apresentar no dia 24 em outros municípios paraenses. “Passamos meia-noite de Natal no camarim, muitas vezes. Porque o público passa a noite de Natal com a família e só aparecia no local do show às 2h da manhã”, recorda. Há 20 anos, ele e os músicos da banda decidiram tocar somente no dia 25. O mesmo acontece no almoço do feriado natalino. Este ano, a apresentação será no Bar Palafita, às 20h.

Será um show especial de aniversário do bar com músicas do pop rock nacional e internacional. “Vai ser um show exclusivo. Vou apresentar a minha música nova e fazer cover de Harry Styles”, antecipa Markinho. “Nesse natal vai ter diversão e música de alto nível para mais deixar ninguém parado”.

Nosso Tom

Nosso Tom (Felipe Vieira/ Divulgação)

Desde 2007, a banda de pagode Nosso Tom faz shows no dia de Natal intitulado “Luau de Natal Nosso Tom”. Este ano, a apresentação será na Cervejaria Caboca, às 16h. O vocalista Júlio Cézar conta que o grupo – formado também pelos músicos Jed, Marquinho e Maurinho – decidiu que o dia 24 de dezembro sempre será voltado para a família para poder trabalhar no feriado do dia 25.

A banda tem realizado mensalmente o show “Pagode de Mesa”, no formato sem palco, sentado em uma mesa próxima do público, na Caboca e, nesta edição natalina, vai juntar a proposta como Luau de Natal. “Vai ser um show cheio de músicas dos nossos discos”, conta.