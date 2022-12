Vida de Papai Noel também exige foco e dedicação

Há 15 anos José Expedito Souza, de 58 anos é o “Bom velhinho” que faz a alegria de crianças e adultos em Castanhal. E há nove anos é o Papai Noel oficial do projeto 'Meu Querido Natal', da prefeitura do município. “Quando chega novembro eu já fica na expectativa e começo a entrar realmente no clima e assisto aos filmes de Natal e escuto músicas natalinas”, contou.

Antes de assumir o posto de Papai Noel oficial, Expedito (como é mais conhecido), trabalhava com o personagem apenas em lojas do centro comercial da cidade. Em 2007 tentou uma vaga para Papai Noel da Prefeitura e para isso participou de um concurso. Ele passou, mas não ficou com a vaga.

“Juntou todo mundo que trabalhava com recreação infantil em Castanhal para participar e cada um com a sua roupa de Papai Noel. A prova foi em escolas infantis e nos colocaram e salas de aula e disseram que tínhamos que provar que éramos Papai Noel para as crianças e eu fui o único que conseguiu esse feito. Mas para o prefeito e para os coordenadores da Secretaria de Cultura, que era quem organizava a programação de Natal, eu não tinha cara de Papai Noel e também era muito magro e chamaram um palhaço que era conhecido por “pão” e ele era bem gordinho”, contou Expedito.

A oportunidade veio no segundo ano do projeto 'Meu Querido Natal'. E já são nove anos fazendo a alegria de crianças e adultos na programação da praça do Estrela, aos finais de semana.

O "Bom Velhinho" faz a alegria de crianças e adultos por onde passa (Patrícia Baía/ O Liberal)

“Este ano eu montei o elenco do projeto com 40 crianças de escolas do município que fazem a abertura do projeto e ainda montei os cenários”, explicou Expedito, que atualmente é funcionário da prefeitura, lotado na Secretaria de Cultura e Turismo e trabalha no projeto Meu Querido Natal que funciona durante o ano todo com a montagem dos cenários e a captação das garrafas pets que compõe toda a decoração de Natal da cidade.

As apresentações do Papai Noel na praça do Estrela, onde acontece o 'Meu Querido Natal', são feitas de sexta a domingo a partir das 18h e para que o “Bom velhinho” fique pronto, Expedito se arruma em tempo record. Em menos de uma hora Papai Noel está pronto com sua roupa impecável, barrigão e barbas longas brancas.

Ao chegar na praça, o Papai Noel se dirige para a sua casa, que foi montada no trem Maria Fumaça. Lá ele recebe crianças e adultos com muito carinho e atenção, mas antes faz uma bela apresentação na frente do palco dançando e animando o público.

“Já são nove anos, mas a cada apresentação é como se fosse a primeira vez. Eu sou apaixonado pelo Natal e por tudo que ele representa na minha vida”, contou Expedito.

Expedido leva mais de uma hora para se preparar para entrar em ação (Patrícia Baía/ O Liberal)

O começo

Papai Noel não foi o primeiro personagem da vida de Expedito. O palhaço abriu as portas para lado lúdico e animado que sempre esteve dento do Expedito. “Eu tinha 19 anos e um dia estava em uma festa de aniversário e o palhaço não foi, mas roupa do palhaço já estava lá e a dona da festa, que era minha amiga, disse que eu era o único que tinha cara de palhaço e eu disse que nunca tinha feito aquilo. Eu era marcador de quadrilha e fazia o personagem do coronel na minha quadrilha, mas resolvi assumir o personagem de palhaço e usei batom e pasta de dente como maquiagem e fui um sucesso. Depois desse episódio eu fui me especializar e comecei a fazer cursos de recreação, de palhaço e de dança”, disse Expedito.

José Expedito cuida de cada detalhe para encantar o público (Patrícia Baía/ O Liberal)

Hoje ele trabalha há 30 anos como palhaço. E qual será seu personagem preferido? “Eu amo ser palhaço e amo ser Papai Noel. Não sei viver sem representar os dois e por isso não tenho um preferido”, explicou.

Cartinhas

Papai Noel recebe muitas cartinhas e os pedidos são os mais diferentes possíveis (Patrícia Baía/ O Liberal)

Além de receber o carinho e muito amor das crianças, Papai Noel também recebe cartinhas com pedidos de presentes e cada uma delas emociona o Bom velhinho. “As crianças que me entregam são na maioria de família simples, assim como seus pedidos. Elas pedem mais amor e união em suas casas, pedem material escolar e raramente um brinquedo ou coisas mais caras como um celular. Isso me emociona muito e lembro de uma criança que pediu que os pais não brigassem mais”, relatou Papai Noel.