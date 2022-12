'Meu Querido Natal': projeto de luz, cores e consciência ambiental em Castanhal

Começou a 10ª edição do 'Meu Querido Natal', um projeto de programação e decoração natalina ecologicamente correta, que utiliza somente garrafas pet. Este ano foram arrecadadas cerca de 500 mil embalagens. A grande árvore de Natal levou mais de 60 mil garrafas pet.

O projeto é realizado pela Prefeitura de Castanhal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) e é preparado durante oito meses. O prefeito Paulo Titan falou da volta da festividade. “São 10 anos que estamos comemorando. Um projeto que já faz parte da vida de nós castanhalenses. 'Meu Querido Natal' é magia, tradição e temos muito orgulho de fazer parte. Além de tudo é um protejo ecológico que só esse ano recolheu quase meio milhão de garrafas de plástico que poderiam estar poluindo o meio ambiente”, destacou o prefeito de Castanhal.

A secretária de cultura, Janete Oliveira, destacou que o projeto agrega além de cultura e entretenimento, a movimentação da economia local. “Durante todo o mês de dezembro vamos ter uma vasta programação cultural com shows de artistas locais, apresentação de danças, mas devemos destacar também as centenas de pessoas que irão consumir lanches, artesanato e tudo mais que os empreendedores oferecerem ao público. Porque do pequeno ao grande que está no entorno da praça acaba sendo beneficiado”, disse Janete Oliveira.

Árvore de natal feita com cerca de 60 mil garrafas pet (Divulgação/ Wando Souza/ Ascom PMC)

O 'Meu Querido Natal' é uma atração turística que recebe pessoas de diversos municípios da região nordeste paraense. Divina Santigo, 37 anos, mora em São Miguel do Guamá e saiu de casa antes de anoitecer para prestigiar a noite de abertura. “Eu sou apaixonada por Natal e até a chuva se torna mágica nessa época. E o 'Meu Querido Natal' nem se fala”, disse a turista.

Um dos momentos mais especiais é a iluminação da árvore de Natal que foi seguida da queima de fogos de artifícios. “Me deu arrepios. O Natal chegou. Simplesmente isso”, disse a estudante Geovana Assis.

Casa do Papai e Mamãe Noel faz parte da programação (Divulgação/ Wando Souza/ Ascom PMC)

Os olhos das irmãs Sara e Jéssica Noronha ficaram marejados de tanta emoção. “Para nós tem um significado diferente porque este está sendo o primeiro ano que nosso irmão não está aqui com a gente. Ele foi trabalhar em Santa Catarina e não sabemos quando ele volta. Somos três irmãos e sempre vinhamos, desde adolescente, para cá e sempre foi uma festa. Desde sair para comprar a roupa, escolher o lanche e, hoje, ele está longe da gente, morando em outra cidade”, contou Jéssica.

Ponto de encontros e reencontros

A expectativa é a de que Castanhal receba mais de 100 mil pessoas durante o mês de dezembro. Cada espaço da praça do Estrela é tomado por adultos, jovens e crianças que querem o melhor ângulo para registrar uma foto nos diversos cenários natalinos.

Duendes fazem parte da programação de natal (Divulgação/ Wando Souza/ Ascom PMC)

A praça do Estrela se torna também o grande ponto de encontro dos moradores da Cidade Modelo. A pedagoga Cássia Cristina Silva disse que esse é o momento de rever pessoas que só encontra nesta época do ano. “É incrível como eu só encontro as pessoas aqui. A gente tem o ano todo para se reencontrar, mas é somente aqui no 'Meu Querido Natal' que isso acontece. Eu sempre falo isso para as minhas filhas. É a magia no Natal que proporciona tudo isso”, observou a pedagoga.