Escola das artes São Lucas está com matrículas abertas para novas turmas em Castanhal

Estudantes interessados em ingressar nos cursos da Escola das Artes São Lucas devem fazer sua pré-matrícula até o dia 27 de dezembro. São vagas para os cursos técnicos de: Artes Visuais, Canto, Instrumento Musical e técnico em Desenvolvimento de Sistemas; e Dança, Gastronomia e Teatro.

Oportunidade para aqueles que desejam fazer o Ensino Médio juntamente com um curso técnico; e também para aqueles que já terminaram os estudos, mas desejam realizar algum curso nas áreas ofertadas.

As pré-matrículas devem ser realizadas por meio de link que será disponibilizado no site https://www.sectet.pa.gov.br/. A efetivação da pré-matrícula obedecerá à ordem de preenchimento do sistema, na escolha por uma vaga na escola/curso/turno/turma.

Os candidatos que excederem as vagas disponíveis por escola/curso/turma/turno na fase da pré-matrícula ficarão em lista de espera, classificados em ordem decrescente, e serão chamados para confirmação de matrícula, caso haja desistência dos candidatos pré-matriculados.

O resultado dos pré-matriculados será divulgado no dia 30 de dezembro.

A confirmação de matrículas ocorrerá do dia 5 a 13 de janeiro de 2023. Os candidatos pré-matriculados deverão comparecer à secretaria da escola para a qual concorreu à vaga. A definição dos horários das confirmações de matrículas será decidida pelas escolas, devendo abranger os três turnos, no caso das escolas que ofertam cursos e turmas no período noturno.

Confirmação de matrícula

No ato da confirmação de matrícula, o candidato deverá comparecer à escola munido de original e cópia dos seguintes documentos: Requerimento de matrícula fornecido pela escola; Certidão de Nascimento ou Casamento; Carteira de Identidade (RG) ou similar; Cadastro de Pessoa Física (CPF); Certificado ou declaração de Conclusão do Ensino Fundamental (para curso da oferta Integrado); Histórico Escolar do Ensino Fundamental (para curso da oferta Integrado); Histórico do Ensino Médio cursando o 2º ano (para curso da oferta Concomitante); Certificado ou declaração e Histórico Escolar do Ensino Médio (para curso da oferta Subsequente); Comprovante de residência recente (água, luz, telefone fixo ou móvel); e duas fotos 3x4 recentes.

A previsão para início das aulas é 6 de fevereiro.

Modalidades

O ensino Médio Integrado – Itinerário profissional é voltado para os candidatos que concluíram o ensino fundamental ou o equivalente (havendo alternativa, o aluno maior de 18 anos deverá ser encaminhado para a modalidade de jovens e adultos). O curso tem duração máxima de três anos e confere ao formado o certificado de conclusão do ensino médio e diploma de técnico de nível médio, conforme a legislação em vigor.

Já o Subsequente é para os estudantes que concluíram o ensino médio ou o equivalente e que tenham 18 ou mais anos de idade. O curso confere ao formado o diploma de técnico. Por fim, o Proeja é aberto a pessoas que tenham concluído o ensino fundamental ou equivalente e com idade igual ou superior a 18 anos. São conferidos ao formado o certificado de conclusão do ensino médio e diploma de técnico de nível médio.

Serviço:

As pré-matrículas podem ser realizadas a partir da 0h do dia 13 de dezembro até às 23h59 do dia 27 de dezembro de 2022 no site da Sectet , onde também está disponível o edital completo do processo em que constam o número de vagas por cursos e escolas, assim como o cronograma. Confira o edital AQUI.