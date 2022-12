Projeto ensina flauta doce para crianças e jovens da comunidade Pantanal

Levar a música sem limites de região é um dos principais objetivos do projeto cultural “Crias que tocam” que foi contemplado pelo Edital Prêmio de incentivo à Arte e Cultura da Fundação Cultural do Pará (FCP). O projeto, que atendeu 18 crianças crianças, durante dois meses de aula de musicalização e iniciação à flauta doce, será vivenciado no próximo domingo (18), às 19h, na Passagem Álvaro Adolfo, em frente à sede do grupo de carimbó Sacari, e na terça-feira (20), às 18h, na ocupação do Pantanal. Os alunos do professor e flautista, Alessandro Alves, vão fazer a primeira temporada de apresentações.

Segundo a produtora do projeto, Neire Rocha, “eu acredito que a música oferece imensos benefícios para a formação social e psicológica de uma criança. Assim como é um direito que as crianças têm por lei. Além disso, salvaguardar o carimbó executado com a flauta foi uma das preocupações da proponente do projeto. É importante formar novos flautistas que saibam a técnica do Carimbó para dar continuidade a essa expressão musical”, finalizou.

Durante as aulas de formação, foram apresentados conteúdos básicos e avançados e cada aluno recebeu uma flauta doce. A oficina contemplou teoria e prática. Segundo o professor e flautista há 20 anos, Alessandro Alves, a aprendizagem foi um percurso divertido e criativo e surpreendente, pois a maioria das crianças nunca tinham tido contado com música. “As crianças se divertiram muito com essa primeira iniciativa, pois dentre as 18 crianças que participaram do projeto apenas uma já tinha tido uma vivência com a música. Então, a satisfação é tamanha, pois pôde-se ver um resultado muito bom em pouco tempo”, declarou o docente.

A Comunidade do Pantanal era um espaço ocioso que foi sendo ocupado por famílias e hoje se chama condomínio Maria de Fátima e fica localizado na passagem Álvaro Adolfo, mais próximo da Avenida Pedro Miranda. Além disso esta passagem, é reconhecida por ser um reduto de artistas como Dona Onete,Douglas Dias, Mestre Cizico, Mestre Lucas Bragança e o grupo de carimbó Sancari , entre outros.A Sociedade Esporte clube Alegria foi parceira neste projeto cedendo uma sala para a realizar as aulas do Crias que Tocam.

Agende-se

Recital resultado Projeto “Crias Que Tocam”

Datas: 18/12 e 20/12

Hora: 19h e 18h, respectivamente

Local: Passagem Álvaro Adolfo (na frente da sede do grupo de carimbó Sancari).