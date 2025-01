Shopping de Belém oferece diversão gratuita para as crianças com ‘Play nas Férias’

Um shopping de Belém, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, preparou uma programação especial para as famílias aproveitarem as férias escolares de seus pequenos. De quinta-feira (09/01) até domingo (12/01) está sendo realizado o evento ‘Play nas Férias', que oferece uma atração interativa e gratuita para crianças de 4 a 12 anos.

VEJA MAIS

A principal atividade é uma cúpula inflável, onde as crianças poderão capturar balões que flutuam no ar, cada um contendo brindes. A dinâmica foi pensada para garantir diversão e entretenimento durante as férias, proporcionando uma experiência divertida e cheia de alegria.

“O Play nas Férias foi pensado para levar momentos mágicos e únicos para as crianças, proporcionando muita diversão e fortalecendo o ambiente acolhedor e familiar”, diz a gerente de marketing do shopping, Isa Lucena.

Serviço

‘Play nas Férias’

Data: de 9 a 12 de janeiro;

Onde: Parque Shopping Belém (Rod. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde);

Entrada gratuita.