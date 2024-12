Véspera de Natal impulsiona compras em shopping de Belém

A noite desta segunda-feira (23), véspera das comemorações de natalinas, foi de movimentação intensa no shopping Pátio Belém. As principais lojas estavam abarrotadas de clientes, que lotaram os espaços em busca do tradicional presente de Natal.

O entra e sai nas principais lojas mostrou que muita gente deixou para comprar o presente na última hora. O fluxo mais intenso de pessoas foram registrados em lojas de roupa e calçados.

A estudante Maria Corrêa conseguiu comprar os presentes que queria para presentear os familiares. Ela conta que apesar das filas enormes, valeu a pena ir ao shopping para escolher exatamente o que ela queria.

"Eu não tive tempo de comprar antes, então acabou ficando pra em cima da hora mesmo. Mas a variedade de presentes aqui está bem grande e deu pra comprar o que eu queria. Os preços estão bons, tem algumas lojas que o preço está um pouco ‘salgado’, mas pesquisando bem você consegue encontrar boas promoções”, relatou a jovem.

A estudante Adriele Ferreira também enfrentou longas filas para presentear sua mãe e sua avó. Ela conta que esperou muito por esse momento para poder retribuir o carinho dos familiares.

"Eu estava ansiosa porque esperei o ano todo para poder presentear minha mãe e minha avó, é o momento de retribuir tudo o que elas fizeram por mim o ano todo. Geralmente eu faço umas pesquisas antes para tentar encontrar os melhores preços nas lojas e hoje não foi diferente”, comenta Adriele.

A estudante também ressaltou o problemas das filas enormes no shopping, mas mesmo assim ressaltou estar feliz por presentar os familiares.

"As filas estão bem grandes, e é um sufoco realmente comprar na véspera do Natal, mas é o sacrifício que a gente faz para poder presentear quem a gente ama”, concluiu

Compras de Natal aumentaram

O movimento forte no comércio nesta época não é uma novidade, mas neste ano ele aumentou. De acordo com uma pesquisa realizada pela PiniOn, a pedido da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), quase metade dos brasileiros (46,6%) pretendem comprar presentes neste Natal.

O levantamento entrevistou 1.708 pessoas em nível nacional e mostrou que a intenção de compras neste Natal cresceu em relação ao ano passado. As roupas, calçados e acessórios continuam seguem sendo os presentes mais escolhidos pelos consumidores, uma vez que 42,4% dos entrevistados manifestaram essa intenção de compra.