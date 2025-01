Liquidação: Janeiro começa com descontos de até 80% nos shoppings de Belém

Com descontos que chegam a 80%, a primeira semana de 2025 começou com liquidações nos shoppings centers de Belém. Com promoções especiais, muitos paraenses esperam o mês de janeiro para garantir novos eletrodomésticos, roupas, entre outros itens, com preços mais baixos.

Há uma expectativa de crescimento de 5% nas vendas no comércio em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o presidente do sindicato de lojas em Belém, Eduardo Yamamoto. Ele conta que uma das vantagens para as lojas com a liquidação no início do ano é de tornar o estoque da loja mais saudável e viável para receber novas coleções, além da rotatividade de mercadorias. “As expectativas de vendas em janeiro de 2025 para o comércio paraense são otimistas. No entanto, é importante que as empresas se preparem e elaborem estratégias de venda que favoreçam o giro de mercadoria e o aumento da receita”, aconselha.

A gerente adjunta de uma loja de eletrodomésticos em Ananindeua Cássia Maia explica que o objetivo das liquidações no início do ano é a queima de estoque. “Móveis, estofados, guarda-roupa, cozinha, geladeira, fogão, máquina de lavar, é muita oportunidade para você comprar com o melhor desconto. A vantagem é que pode estar renovando a casa com produtos de qualidade, com ofertas que são exclusivas”, acrescenta.

Para a cliente Kezia Cunha, que verificava os preços nas lojas de roupas, houve uma queda considerável nos preços do setor. Ela explica que tanto para o público masculino quanto feminino os descontos são altos. “Eu fui ali procurar um presente pro meu cunhado, achei uma blusa de R$ 39,90. Está bom o preço porque hoje em dia a gente vê uma blusa de R$ 100,00. Então eu gostei do preço. As blusas, os vestidos diminuíram bem o preço. Eu vi um vestido por 100 reais. Em comparação, o preço realmente caiu”, afirma.

A variedade de produtos com preços mais baixos é uma das vantagens que atraem o público para as compras, segundo a supervisora de operações de uma loja de roupas em Ananindeua, Suziane Reis. “Infantil, masculino, feminino, calçados, perfumaria, está tudo com desconto e a gente vai está com essa oferta até o final do mês. A gente tem para todos os públicos, todos os gostos. Eu tenho certeza que o cliente vai sair satisfeito”, acrescenta.

A supervisora também acrescenta que a liquidação fornece no fim do mês um bom resultado no faturamento mensal. “A intenção é a gente conseguir bastante venda nesse período, porque o cliente realmente vai vir aqui e achar produtos a partir de R$19,90, R$29,90. A gente quer ter uma queima de estoque, diminuir o nosso estoque mais antigo, mais velho.Conseguimos ter uma margem boa nesses produtos”, detalha.

Aproveitar as promoções e iniciar o ano com eletrônicos novos é o plano da Taiciane Silveira. A cliente que estava a procura de uma televisão para seu sogro aproveitou para verificar os preços dos eletrodomésticos que estavam em liquidação. “Eu vim dar uma olhada, dar uma volta por aqui e aí eu passei para dar uma verificada nos preços, porque também estou procurando uma televisão para o meu sogro. Aí a gente está aqui dando uma olhada bem rápida, mas está ótimo, ótimo mesmo. E é muito bom aproveitar agora o começo do ano, essas promoções”, explica.

