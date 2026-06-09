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Sharon Stone diz que encerrou casamento após marido reprovar dupla mastectomia; entenda

Estadão Conteúdo

Sharon Stone revelou que decidiu encerrar seu casamento após a reação negativa do então marido à recomendação médica para que ela realizasse uma dupla mastectomia. A atriz falou sobre o assunto durante sua participação no podcast The Person Who Believed in Me, apresentado pelo jornalista David Begnaud.

Sem citar diretamente o nome do ex-companheiro, Stone se referiu ao período em que foi casada com o jornalista Phil Bronstein, entre 1998 e 2004. Segundo a artista, o episódio ocorreu no início dos anos 2000, quando médicos identificaram tumores em seus seios e recomendaram a retirada de ambas as mamas.

Decisão médica gerou conflito

Durante a entrevista, a estrela de Instinto Selvagem relembrou o momento em que recebeu o diagnóstico. "Um deles era maior do que todo o meu seio esquerdo", contou. De acordo com a atriz, os médicos consideravam o quadro grave e alertaram para a possibilidade de câncer.

Apesar do susto, Stone decidiu seguir a orientação médica. Foi então que enfrentou a resistência do marido. "Ele disse: 'Isso é ridículo'. E se levantou e saiu da sala", recordou.

Questionada sobre o que teria provocado a reação, a atriz explicou que a indignação do companheiro estava relacionada à decisão de realizar uma mastectomia bilateral. "Ele ficou furioso", afirmou.

'Aquilo foi o fim do casamento'

Sharon também contou que o médico interveio na discussão e saiu em sua defesa. Segundo ela, o profissional afirmou que mais mulheres sobreviveriam se tomassem decisões preventivas semelhantes.

A atriz respondeu ao então marido de forma direta: "As decisões são minhas, não suas". Para ela, aquele momento representou o fim da relação. "Aquilo foi o fim do casamento. Foi isso. Ele terminou comigo ali. Acabou", declarou.

Ao relembrar o episódio, Stone afirmou que percebeu imediatamente que o relacionamento não tinha mais futuro. "Acabou na hora, naquela sala. Dava para perceber. Ele achava que eu era ridícula", disse.

Posteriormente, os exames confirmaram que os tumores eram benignos. Ainda assim, a atriz afirmou que nunca se arrependeu da decisão tomada.

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SHARON STONE/DUPLA MASTECTOMIA/CASAMENTO/FIM
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