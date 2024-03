Shakira lança o álbum 'Las Mujeres Ya No Lloran' nesta sexta-feira (22)

Nesta sexta-feira (22), a cantora colombiana Shakira presenteia seus fãs com o lançamento de seu novo álbum, "Las Mujeres Ya No Lloran" ("As Mulheres Não Choram Mais", em tradução literal). Este é o primeiro disco da artista desde seu divórcio com o ex-jogador Gerard Piqué, em abril de 2022, e promete ser um trabalho marcado por "resiliência, empoderamento e superação".

Em suas redes sociais, Shakira descreveu o processo de criação do álbum como "alquímico". "Não o criei sozinha, mas com todos vocês e com minha matilha de lobas que estiveram me acompanhando a cada passo", disse a cantora sobre o apoio que recebeu de seus fãs.

Com 16 faixas no total, "Las Mujeres Ya No Lloran" apresenta oito músicas inéditas, um remix e sete singles, incluindo a faixa que viralizou, "Shakira || Bzrp Music Sessions 53", que alfineta o ex-marido da cantora. A canção estará presente no álbum com duas versões diferentes

"À medida que escrevia cada música, eu me reconstruí. Quando as cantei, minhas lágrimas se transformaram em diamantes e minha vulnerabilidade em resiliência", detalhou sobre o àlbum. No Spotify, os fãs podem ter acesso a uma experiência especial de pré-lançamento com notificações, contagem regressiva, capa do álbum, tracklist, clipes exclusivos e produtos.

Confira a tracklist de "Las Mujeres Ya No Lloran"

→ Puntería X Cardi B

→ La Fuerte X Bizarrap

→ Tiempo Sin Verte

→ Cohete X Rauw Alejandro

→ (Entre Paréntesis) X Grupo Frontera

→ Cómo Dónde Y Cuándo

→ Nassau

→ Última

→ Te Felicito x Rauw Alejandro

→ Monotonía X Ozuna

→ BZRP Music Sessions, Vol. 53

→ TQG X Karol G

→ Acróstico X Milan + Sasha

→ Copa Vacía X Manuel Turizo

→ El Jefe X Fuerza Régida

→ BZRP Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)