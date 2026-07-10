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Shakira denuncia imagens falsas com seu rosto e pede atenção a conteúdos gerados por IA

Segundo Shakira, muitas dessas imagens também são utilizadas para publicidade de marcas

Estadão Conteúdo
fonte

Shakira. (Foto: Instahram/@shakira)

Shakira usou o Instagram na última quinta-feira, 9, para denunciar a circulação de imagens criadas por inteligência artificial com seu rosto. Em um comunicado publicado nos Stories, a cantora afirmou que os registros vêm sendo usados para associá-la a situações que nunca aconteceram, incluindo campanhas publicitárias.

"Nas últimas semanas, têm circulado várias imagens minhas geradas por IA, me colocando em situações que nunca aconteceram ou ao lado de pessoas com quem nunca estive", relatou.

Segundo Shakira, muitas dessas imagens também são utilizadas para publicidade de marcas com as quais ela não tem contratos ou para "alimentar rumores falsos".

A artista disse reconhecer que isso faz parte do avanço das novas tecnologias, mas que não impede a adoção de providências. "Minha equipe está trabalhando ativamente para identificar e remover essas imagens", destacou.

Ela também agradeceu a reação dos fãs diante da disseminação dos conteúdos falsos. "Felizmente, me tranquiliza saber que meus fãs sabem reconhecer a realidade e distinguir o que foi produzido por inteligência artificial. Sou muito grata por ver como eles comunicam isso de maneira tão eficiente", declarou.

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Palavras-chave

MÚSICA/SHAKIRA/IMAGENS FALSAS/IA
Cultura
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