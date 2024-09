Sexta-feira 13: teatro exibe filme de terror gratuitamente com roda de conversa em Belém

Para os fãs de filmes de terror, o Teatro Casa Saulo Sisnando, em Belém, preparou uma programação especial nesta sexta-feira (13). O local exibirá o clássico "Sexta-Feira 13 - Parte 6: Jason Vive" com entrada gratuita e uma roda de conversa sobre o longa. O evento, que celebra a data "assustadora" para os amantes do gênero, acontece a partir das 19h30.

O bate-papo, que antecede a exibição do filme, abordará o mito de Jason Voorhees, sua famosa máscara de hóquei e a icônica machete que o tornou um dos personagens mais icônicos do subgênero slasher. Os participantes terão a oportunidade de discutir a trajetória do assassino ao longo dos 12 filmes da franquia Sexta-Feira 13, com destaque para a sexta parte, que muitos consideram a melhor de toda a série.

A exibição do filme está programada para começar às 20h30 e os ingressos gratuitos devem ser retirados antecipadamente pelo site Sympla, sujeito a lotação. A iniciativa é do Clube do Terror, um grupo de entusiastas que se reúnem para discutir filmes e livros de terror. Essa é a primeira vez que o clube realiza um evento no Teatro Casa Saulo Sisnando, localizado na Travessa Quintino Bocaiúva, nº 2003, no bairro de Nazaré.

🎬 Sobre o filme

Lançado em 1986, "Sexta-Feira 13 - Parte VI: Jason Vive" traz de volta Jason Voorhees, que é ressuscitado de forma acidental por Tommy Jarvis (Thom Mathews), personagem traumatizado pelos eventos dos filmes anteriores. Após empalar o corpo de Jason com um pedaço de metal durante uma tempestade de raios, Jason volta à vida, reiniciando uma nova onda de mortes violentas no acampamento Crystal Lake, agora chamado de Forest Green.

A história é marcada pela luta de Tommy para alertar as autoridades e impedir Jason, mas ele é visto como culpado pelos assassinatos. O filme se destaca por sua ação intensa e pela volta de Jason como um assassino imortal.

Título original: Friday the 13th Part VI: Jason Lives

Friday the 13th Part VI: Jason Lives Gênero: Terror

Terror Duração: 1h 26min

1h 26min Classificação indicativa: 14 anos

Serviço

Exibição do filme Sexta-Feira 13 - Parte VI: Jason Vive

Data: Sexta-feira, 13 de setembro

Local: Teatro Casa Saulo Sisnando

Endereço: Travessa Quintino Bocaiúva, nº 2003, bairro de Nazaré, Belém

Horário: 19h30 (bate-papo) e 20h30 (início da exibição)

Ingressos gratuitos pelo site Sympla.