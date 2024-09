Sexta-Feira 13 além de Jason Voorhees: confira filmes e séries para assistir na data

A Sexta-Feira 13, temida por uns e amada por outros, chegou. Sendo uma data normalmente associada ao azar, ela também é famosa pela franquia de filmes do vilão Jason Voorhees. Confira abaixo outros filmes e séries de terror e suspense para assistir no “dia do azar”.

Filmes para assistir na Sexta-Feira 13

“Corra!” (2017)

Filme "Corra!" (Reprodução)

Sinopse: Chris (Daniel Kaluuya) está prestes a conhecer a família da namorada, Rose (Allison Williams). Por ser negro, ele acredita que o tratamento com excesso de amor por parte da família dela é uma forma de lidar com o relacionamento, já que Rose é uma mulher branca. Entretanto, com o passar dos dois, Chris percebe que eles escondem segredos sombrios e decide tentar fugir.

Duração: 1h44

Classificação: 14 anos

Diretor: Jordan Peele

Onde assistir: Netflix

Aprovação da crítica - Rotten Tomatoes: 98%

“O Silêncio dos Inocentes” (1991)

Filme "O Silêncio dos Inocentes" (Reprodução)

Sinopse: Clarice Starling (Jodie Foster), uma agente do FBI, é encarregada da missão de encontrar o assassino que tira a pele das vítimas. Então, para entender como ele pensa e age, a agente precisa da ajuda de Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), um psicopata preso sob a acusação de ser canibal.

Duração: 1h58

Classificação: 14 anos

Diretor: Jonathan Demme

Onde assistir: Prime Video

Aprovação da crítica - Rotten Tomatoes: 95%

“Psicose” (1960)

Filme "Psicose" (Reprodução)

Sinopse: A secretária Marion Crane (Janet Leigh) decide roubar US$ 40 mil da imobiliária onde trabalha, pois deseja se casar e começar uma vida nova. Enquanto foge de carro, Marion passa por uma tempestade terrível e erra o caminho, que a leva para um hotel velho. O local é administrado por Norman Bates (Anthony Perkins), um homem misterioso e atencioso, que ama e respeita muito a própria mãe. Sem saber dos perigos que a cercam, Marion decide passar a noite no local.

Duração: 1h49min

Classificação: 14 anos

Diretor: Alfred Hitchcook

Onde assistir: Telecine, Prime Video

Aprovação da crítica - Rotten Tomatoes: 97%

Séries para assistir na Sexta-Feira 13

“American Horror Story” (2011-)

Série "American Horror Story" (Reprodução)

Sinopse: Casas assombradas, pessoas possuídas e assassinos inigualáveis são apresentados na série. A cada temporada, um novo enredo com diferentes protagonistas é colocado diante do público.

Duração: 12 temporadas e 95 episódios

Classificação: 18 anos

Onde assistir: Disney+

Aprovação da crítica - Rotten Tomatoes: 77%

“Hannibal” (2013-2015)

Série "Hannibal" (Reprodução)

Sinopse: O investigador do FBI Will Graham (Hugh Dancy) tem um talento nato, ele é capaz de se inserir nas cenas de crimes e imaginar com exatidão o que aconteceu. Essa capacidade o ajuda a solucionar casos, mas também exige que ele consulte o psiquiatra Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen), para obter conselhos. O que Graham não sabe é que Lecter não é um psiquiatra como os outros.

Duração: 3 temporadas e 39 episódios

Classificação: 16 anos

Onde assistir: Prime Video

Aprovação da crítica - Rotten Tomatoes: 93%

“Penny Dreadful” (2014-2016)

Série "Penny Dreadful" (Reprodução)

Sinopse: Em cantos obscuros de Londres, na Era Vitoriana, vivem grandes nomes como Dr. Frankestein, Dorian Gray e Drácula. Sobrenatural e real se unem com as histórias sombrias de cada personagem.

Duração: 3 temporadas e 8 episódios

Classificação: 16 anos

Onde assistir: Paramount+, Prime Video

Aprovação da crítica - Rotten Tomatoes: 91%

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)