7 filmes terror para assistir na sexta-feira 13; veja a lista

O mês de outubro é marcado pelas festas de Hallowen e além do dia 31, outra data aguardada é a sexta-feira, 13, celebrada pelos amantes da cultura do terror. Para quem busca uma programação em casa, com direito a meia luz, pipoca e grandes sustos, a reportagem de O Liberal separou uma lista com sete filmes de terror para assistir na sexta-feira, 13. Confira!

VEJA MAIS

Os clássicos continuam agradando o público, com o terror que envolve homicídio, acampamento e jovens que imaginavam que acampar no meio do nada, em uma sexta-feira 13, poderia ser divertido. O primeiro filme da lista é À espreita do Mal, para quem gosta de filmes mais recentes, com uma pegada de "phrogging", em seguida temos clássicos do cinema, como o filme "Sexta-feira 13", o primeiro filme de uma franquia de 12 longas. Confira a seleção:



1. À Espreita do Mal (2019)

A espreita do Mal. (Reprodução / Divulgação)



À espreita do Ma também é um filme que se passa em uma casa e inaugura o termo "phrogging", que é quando alguém mora em uma residência sem que os donos saibam. Bizarro, né? Mas acontece! Já é aterrorizante só por imagina que alguém está escondido na sua casa.

Disponível na Netflix.

2. O Orfanato (2007)

O Orfanato (Reprodução / Divulgação)



Encerrando a lista, tem o filme "Orfanato", que é um filme de terror na língua espanhola. Laura cresceu em um orfanato, quando adulta, se casa e adota uma criança, mas esta some misteriosamente. Laura começa a ouvir vozes, esses espíritos poderão ajudar a encontrar seu filho.

3. “O Grito” (2004)

O filme "O Grito". (Reprodução / Divulgação)



As produções asiáticas de terror são famosas e continuam se fortalecendo. O Grito se passa em Tóquio, no Japão, e entra para a lista de filmes de terror sobrenatural em uma casa. A história conta que quando alguém morre em um momento de terror, surge uma maldição. Essa maldição faz vítimas.

Disponível na Amazon Prime Video

4. A morte do demônio: a ascensão - 2023

A Morte do Demônio (Reprodução / Divulgação)

A morte do demônio é um filme de 2023 e reúne entidades, demônio cada vez mais agressivos. Tudo isso se passa em um apartamento, em um prédio, em Los Angeles.



5. Pânico 6 - 2023

Pânico 6 (Reprodução / Divulgação)

Pânico 6 é um filme da franquia pânico, lançado em 2023. A franquia já dura quase 20 anos. E neste novo filme Sam, Tara, Chad e Mindy said sobreviventes do massacre feito pelo ghostface. Decidem deixar a cidade para recomeçar a vida em NY, mas eles voltam a ser alvo de um novo serial killer.

6. Piscina infinita - 2023

Piscina infinita (Reprodução / Divulgação)

É um filme de terro de 2022. Mistura terror e ficção científica. James Foster e sua esposa atropelam um homem em Lá Tolqa e a punição do local é ser morto pelo filho da vítima.

7. M3GAN – 2022

M3gan (Reprodução / Divulgação)

M3gan. Uma engenheira robótica constrói uma boneca realista que ganha vida própria. Mas a máquina se torna violenta e assassina.