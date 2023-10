Xuxa, Preta Gil e outros artistas participam de baile de Halloween em São Paulo

O mês de outubro chegou cheia de festas de Halloween e a mais aguardada ocorreu nesta sexta-feira (11), em São Paulo (SP). O evento da vez foi o baile de uma marca de perfumes e cosméticos, que reuniu famosas e influenciadoras. Entre elas, Xuxa, Preta Gil e Déborah Secco. Confira os detalhes da programação.

O baile de Halloween da Sephora é aguardado anualmente e considerado um destaque no universo da beleza. Xuxa foi fantasiada para o baile com um look dourado e maquiagem vermelha, destacando seus olhos azuis.

A influenciadora Thaynara OG também marcou presença, usando um look colado animal print e maquiagem com as pintas de uma onça. O paraense Jonas Amador, também esteve no evento com uma fantasia inspirada nos “Mascarados Fobó”, de Óbidos, no oeste do Pará.

Veja o look de alguns famosos presentes no evento:

Famosos participam de baile de Halloween em SP. Fotos: reprodução / Revista Quem Ivete Sangalo. Famosos participam de baile de Halloween em SP. Fotos: reprodução / Revista Quem Deborah Secco. Famosos participam de baile de Halloween em SP. Fotos: reprodução / Revista Quem Preta Gil. Famosos participam de baile de Halloween em SP. Fotos: reprodução / Revista Quem Pedro Sampaio. Famosos participam de baile de Halloween em SP. Fotos: reprodução / Revista Quem Famosos participam de baile de Halloween em SP. Fotos: reprodução / Revista Quem Ivan Baron. Famosos participam de baile de Halloween em SP. Fotos: reprodução / Revista Quem Famosos participam de baile de Halloween em SP. Fotos: reprodução / Revista Quem Thaynara OG.Famosos participam de baile de Halloween em SP. Fotos: reprodução / Revista Quem