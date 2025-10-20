Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Sete filmes de assalto em museu para ver no streaming após o escândalo do Louvre

Não faltam histórias de assalto na indústria, com muitos filmes, inclusive, redefinindo o gênero por anos. Confira!

Estadão Conteúdo

O ousado assalto ao Museu do Louvre, em Paris, neste domingo, 19, deixou o mundo em choque. O crime resultou em uma série de oito joias desaparecidas e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.

A trama do crime real, que forçou o fechamento do museu, poderia muito bem ter sido tirada diretamente de um roteiro hollywoodiano. E, de fato, não faltam histórias de assalto na indústria, com muitos filmes, inclusive, redefinindo o gênero por anos.

Confira a seguir sete filmes de assalto a museus disponíveis no streaming:

Roubar É Uma Arte (2013) Depois de ser enganado pelo irmão e passar cinco anos na cadeia, um ladrão profissional decide reunir sua antiga equipe para um novo trabalho: roubar um livro histórico conhecido por ser o segundo volume a ser impresso numa prensa de Gutenberg.

Como já é de praxe em filmes de assalto, Roubar É Uma Arte é cheio de reviravoltas e traições, que tornam a revelação final ainda mais deliciosa. Roubar É Uma Arte está disponível no Prime Vídeo

Thomas Crown - A Arte do Crime (1999) O bilionário Thomas Crown (Pierce Brosnan) usa seu charme e status social para executar assaltos incríveis a museus protegidos para aumentar sua inestimável coleção de arte. Suspeitando do socialite, a investigadora Catherine Banning (Rene Russo) começa a seguí-lo, mas acaba se apaixonando. Em um grande jogo de gato-e-rato, o casal usa diferentes artimanhas para se enganar, com Crown aparentemente sempre a um passo à frente.

Baseado em Crown, o Magnífico, de 1968, Thomas Crown - A Arte do Crime ganhará uma nova versão em 2027, estrelada e dirigida por Michael B. Jordan (Pecadores). Thomas Crown - A Arte do Crime está disponível para venda e aluguel digital na loja do Prime Video

Doze Homens e Outro Segredo (2004) Depois do assalto bem-sucedido em Las Vegas, Danny (George Clooney) e sua equipe acabam na mira de Benedict (Andy Garcia), que quer reaver seu dinheiro. O grupo, então, aposta tudo em um desafio: roubar um ovo Fabergé de uma exibição em Roma antes que o infame ladrão Raposa Noturna (Vincent Cassel) ponha suas mãos na peça. Doze Homens e Outro Segredo está disponível na HBO Max e na Netflix

Oito Mulheres e Um Segredo (2018) Derivado de Onze Homens e Um Segredo, Oito Mulheres e Um Segredo segue Debbie (Sandra Bullock), irmã de Danny, planejando o roubo mais ousado da carreira da família: afanar um valioso colar de pedras preciosas de uma celebridade em meio ao Met Gala, no Museu Metropolitano de Nova York. Para isso, ela reúne uma equipe de especialistas no crime para se infiltrar em uma das noites mais vigiadas do local. O esquema, que envolve manipulação, infiltração e falsificação, na verdade, é parte da vendeta de Debbie, que pretende transformar o assalto numa vingança contra o homem que causou sua prisão. Oito Mulheres e Um Segredo está disponível na HBO Max e no Prime Vídeo

Museu (2018) Baseado num crime real, Museu segue um infame assalto que aconteceu em 1985 na Cidade do México. Na ocasião, vários artefatos maias, mixtecos e zapotecas foram levados do Museu Nacional de Antropologia na véspera do Natal, deixando as autoridades confusas e o país em choque. O filme mostra como dois estudantes de veterinária se aproveitaram das reformas do museu para se infiltrar no local e levar as peças. Museu está disponível na Netflix

A Pantera Cor de Rosa (1963) A clássica comédia estrelada por Peter Sellers mostra os esforços do inspetor Clouseau para impedir que dois homens roubem um precioso e raro diamante. Entre trapaças e trapalhadas, o detetive e os ladrões ficam frente a frente várias vezes, criando situações hilárias.

Sucesso de bilheteria, A Pantera Cor de Rosa deu origem a uma franquia de 11 filmes, incluindo dois filmes estrelados por Steve Martin lançados nos anos 2000. A Pantera Cor de Rosa está disponível para compra e aluguel digital na loja do Prime Video

Uma Noite no Museu (2006) Diferentemente dos outros títulos desta lista, os protagonistas de Uma Noite no Museu não tentam realizar um assalto, mas impedi-lo. Quando o inventor amador Larry (Ben Stiller) precisa trabalhar como segurança do Museu de História Natural de Nova York, onde descobre que um antigo artefato egípcio faz as peças do museu ganharem vida na madrugada. Querendo impressionar o filho, ele leva um garoto ao museu e descobre que antigos seguranças estão tentando roubá-lo na calada da noite. Uma Noite no Museu e suas sequências estão disponíveis no Disney+.

Palavras-chave

