Programação do Sesc Pará leva arte e música aos públicos de Belém e de Marabá; confira

O Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará vai oferecer um final de semana repleto de experiências culturais em Belém e Marabá. Na programação, estarão disponíveis atrações envolvendo música, literatura e arte. A partir desta quinta-feira, 24, às 19h, o Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, na capital paraense, será palco da apresentação do Coral de Saxofones da Escola de Música da Universidade Federal do Pará (EMUFPA). A entrada para o show é gratuita para os trabalhadores do comércio e seus dependentes, desde que apresentem o Cartão Sesc atualizado. Para o público em geral, ela custará R$ 5, enquanto estudantes e idosos vão aproveitar o espetáculo por apenas R$ 2,50.

Segundo o Assistente Técnico de Música do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, Fábio Valério, a expectativa para a apresentação do grupo está a melhor possível, pois acredita que farão um excelente show.

“Oferecer programações com essa são de extrema importância para difundir a cena musical paraense. E o Sesc tem como missão a criação, produção, difusão e preservação de expressões artísticas, que repercutem no desenvolvimento de plateias, artistas, produtores e público em geral”, acrescentou Fábio, dizendo que não haverá limitação de idade e que familiares com suas crianças são sempre bem-vindos.

A escolha da programação para o evento da noite ocorreu em parceria da instituição com a própria EMUFPA. Fundado em 2014, o coral é composto por alunos e ex-estudantes do curso técnico de saxofone da EMUFPA, além de saxofonistas da cena musical local. O grupo costuma realizar apresentações bastante ecléticas sob o distintivo timbre do saxofone, que vão desde rock até o carimbó, passando por jazz e samba.

“Eles terão a oportunidade de apresentar seus talentos para o público, e os mesmos terão a oportunidade de assistir os futuros novos talentos musicais”, destacou Fábio sobre o espetáculo.

Marabá

Já no Sesc em Marabá, em virtude da aproximação de datas entre a execução da programação e o Dia Nacional do Folclore, comemorado na última terça-feira (22), vai ser realizado a “Festa da Matinta”, uma série de eventos com contações de histórias, rodas de conversas e um baile temático, entre os dias 24 a 25 de agosto.

De acordo com o Assistente Técnico de Cultura do Sesc em Marabá, Josimar Olavo Dantas, a programação foi idealizada em comemoração a primeira década da Rede Marabela de Contadores de Histórias, que mantém viva as narrativas orais da Amazônia entre as novas gerações.

“A importância de realizar esta programação se baseia na forma de validar o trabalho dos cantores de histórias, para que as narrativas sejam acolhidas, repassadas e valorizadas, principalmente aqui na cidade”, acrescentou Josimar.

As programações iniciam por volta das 14h com apresentações teatrais e leituras dramatizadas, e encerram às 16h. As melhores encenações serão premiadas com um kit de livros e uma boneca da Matinta. Ainda na quinta-feira (24), a unidade receberá o “Café para a Matinta”, que consiste em uma roda de conversa e troca de conhecimentos sobre o folclore brasileiro e literatura.

A Roda de Conversa terá a participação da professora e doutora em linguística, Eliane Soares, da escritora e cantora de histórias, Cláudia Borges, da educadora e intérprete da Matinta Perera Marluce Caetano. A mediação ficará por conta da escritora e coordenadora da biblioteca Orlando Lima Lobo.

Na sexta-feira (25), das 17h às 21h, ocorrerá o “Baile da Matinta”, com direito a músicas dos ritmos paraenses, no salão principal do Sesc em Marabá. A festa será um baile à fantasia com temática do folclore, e os três melhores serão premiados. Toda a programação tem entrada franca.