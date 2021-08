Veja 10 locais em Belém para visitar e apreciar as tradições populares

No próximo domingo, dia 22 de agosto, é celebrado o “Dia do Folclore”, e a região Norte e o Pará são ricos em manifestações populares e tradições que expressam a cultura e costumes dos povos amazônicos. Eles são representados por meio dos mitos, lendas, provérbios, danças, comidas, costumes, crenças e vários outros itens repassados de geração em geração. Essa data é comemorada em vários espaços e instituições no estado por meio de eventos e atrações voltados ao tema.

Na capital paraense, por exemplo, existem diversos lugares que, durante todo o ano, ficam abertos e podem ser visitados para quem deseja estar mais perto dessa diversidade cultural; confira:

Centur

O Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (CENTUR) realiza atividades e eventos que valorizam a produção e circulação de bens artístico culturais paraenses e da Arte regional. Nele, o público pode encontrar espaços e programas como o Teatro Margarida Schivasappa, Cine Teatro Líbero Luxardo, Galerias Theodoro Braga e Benedito Nunes e Centro de Eventos Ismael Neves, que realizam ações sobre a herança popular.

Unidade Núcleo de Oficinas Curro Velho

Possui teatro, anfiteatro, biblioteca e o Núcleo de Práticas de Ofício e Produção para a realização de oficinas, cursos, espetáculos e programações diversas.

Unidade Casa das Artes

É sede de cursos, oficinas, mostras, espetáculos com a temática da qualificação em arte e ofício, sobretudo no fomento ao audiovisual, dispondo de auditório/cinema, galeria, biblioteca, sala de dança, entre outros.

Unidade Teatro Experimental Waldemar Henrique

Destinado à realização de espetáculos de teatro, dança e música.

Unidade Casa da Linguagem

Possui biblioteca, auditório/cinema, galeria e instalações voltadas para cursos, oficinas e programações centradas em ações de linguagem verbal.

(Reprodução: Arquivo OLiberal)

Estação das Docas

Estação das Docas é um dos complexos turísticos que possuem diversas referências à região amazônica. Possui espaço voltados a gastronomia, cultura, moda e eventos. Lá é possível encontrar teatro, espaços para música e dança regionais, com uma programação diversa todos os dias.

Passeio de barco 'Orla ao Entardecer'

O passeio pela Baía do Guajará realiza uma viagem lúdica, musical e divertida, pelo rio e pela cultura do estado do Pará. Na programação, é possível apreciar a vista, comidas típicas e as danças regionais.

(Reprodução: Igor Mota / Arquivo OLiberal)

Praça da República

Uma das mais antigas e importantes de Belém. Ao seu redor funcionam o Teatro da Paz, o Núcleo de Artes da UFPA e o Bar do Parque. Na praça a programação é diversa, todos os fins de semana são realizadas manifestações culturais e uma variada feira de artesanato com itens que valorizam a região.

O Theatro da Paz

É um espaço voltado à apresentações e eventos culturais regionais, nacionais e internacionais. Também realizam visitas guiadas contando sobre a história do local e a influência da construção na cidade.

Museu do Círio Belém

Foi criado em 1986 para retratar a história da devoção popular em torno da celebração do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A maior manifestação religiosa do Estado do Pará, e uma das maiores do Mundo, é tombada como patrimônio cultural imaterial brasileiro.

(Reprodução: Akira Onuma / Arquivo OLiberal)