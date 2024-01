Sesc Casa da Música abre inscrições para 17 cursos em Belém

Estão abertas as inscrições para os cursos de música do Sesc Casa da Música, em Belém. A instituição oferece 17 modalidades diferentes, que são ministrados presencialmente e levam não só o ensino técnico como também a integração social e cultural dos participantes através da música.

Os 17 cursos disponíveis para inscrição são: Violão, Cavaquinho, Guitarra, Contrabaixo, Violino, Viola, Violoncelo, Teclado, Bateria, Percussão, Flauta Transversal, Canto Popular, Regência de Bandas e Orquestras, Prática de Orquestra, e Coral Sesc Casa da Música, além de curso de Musicalização que tem a finalidade de iniciar crianças ao mundo musical.

Durante o curso, os participantes terão a oportunidade interagir com diversos instrumentos musicais, uma forma dinâmica de integrar os alunos ao material que mais os conecta à musicalidade.

Além da formação musical, o Sesc Casa da Música leva seus aprendizes a participarem de projetos culturais, entre eles o "Coral de Música Sesc", dedicado à terceira idade, e as "Práticas de Orquestra", que dá oportunidade de os alunos integrarem a Orquestra Jovem Sesc Pará.

As inscrições nos cursos do Sesc Casa da Música vão até o dia 31 de janeiro e são feitas apenas de forma presencial na unidade, que fica localizada na Av. Quintino Bocaíuva 589, esquina com a Manoel Barata, bairro do Reduto.

Os cursos têm valores de R$ 125,00 para trabalhadores do comércio e seus dependentes, R$ 260,00 para os conveniados e R$ 525,00 para o público em geral. A taxa é única para o semestre e pode ser parcelada no cartão de crédito. Cada curso tem um número de vagas limitadas e pré-requisitos de idade mínima para inscrição.

Sobre o Sesc Casa da Música

Fundada em 06 de março de 1994 a Casa de Música Eduardo Falesi – Sesc Casa da Música, é um polo de educação musical que oferece cursos regulares visando tanto a clientela comerciária quanto a comunidade em geral. O espaço foi criado com a missão de instruir e educar musicalmente pessoas de todas as idades.

Serviço

Cursos de música do Sesc Casa da Música

Local: Sesc Casa da Música (Tv. Quintino Bocaiúva, 589, esquina com a Rua Manoel Barata)

Data: Inscrições até 31 de janeiro

Valor: de R$ 125 a R$ 525

Informações: (91) 3222-0359 / 98157-9840 (Sesc Casa da Música)