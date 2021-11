Sertanejo Eduardo Costa é denunciado por estelionato pelo Ministério Público de Minas Gerais

O sertanejo Eduardo Costa foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por estelionato. O MP apresentou o documento à Justiça na última quinta-feira (25) pela 12ª Promotoria de Belo Horizonte. O órgão denunciou o nome do cantor e seu sócio na empresa EC13 Produções LTDA, Gustavo Caetano da Silva. A informação foi divulgada pelo jornal Globo.

De acordo com o MP, Costa teria feito um contato de compra e venda em 2015, adquirindo um imóvel no valor de R$ 9 milhões de reais, no bairro Bandeirantes em Belo Horizonte. Os sócios deram parte do pagamento (R$ 5,6 milhões), com outro imóvel, localizado em Piumhi, Minas Gerais.

Os sócios teriam omitido às duas vítimas que o imóvel era objeto de uma ação de reintegração de posse desde 2012, e também era alvo de outra ação pública desde 2013. O MP-MG solicitou a condenação do cantor e do sócio e que ambos sejam citados para acompanhar o devido processo legal.