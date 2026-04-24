Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Série 'Gen V', derivada de 'The Boys', é cancelada após duas temporadas

Gen V já havia sofrido uma grande perda quando Chance Perdomo, um dos protagonistas da série, morreu após um acidente de moto, em março de 2024.

Estadão Conteúdo
fonte

"Gen V" (Reprodução / Prime Video)

Série derivada de The Boys, Gen V foi oficialmente cancelada pelo Prime Video. Apesar disso, a produção, que teve duas temporadas lançadas entre 2023 e 2025, terá a história de seus personagens continuada em outros títulos da franquia.

"Embora quiséssemos continuar a festa com outra temporada em Godolkin, estamos comprometidos em seguir as histórias dos personagens de Gen V na quinta temporada de The Boys e outros projetos do VCU "Vought Cinematic Universe', como é chamada a franquia no horizonte. Vocês os verão de novo", disseram os produtores da série, Eric Kripke e Evan Goldberg, em comunicado publicado pelo Deadline.

Com os eventos de Gen V se conectando de forma direta aos da quinta e última temporada de The Boys e parte do elenco do derivado assinando contratos para estrelar outras produções fora da franquia, o cancelamento parecia certo nos últimos meses. Asa Germann, que vive Sam no drama adolescente, já havia sido confirmado no elenco regular de Frisco King, nova série do Paramount+.

Gen V já havia sofrido uma grande perda quando Chance Perdomo, um dos protagonistas da série, morreu após um acidente de moto, em março de 2024.

Novos derivados estão confirmados

Apesar do fim de Gen V, outros spin-offs de The Boys seguem na programação da Sony Television e da Amazon MGM, selos por trás da franquia. Os estúdios confirmaram que Vought Rising, que trará de volta o Soldier Boy de Jensen Ackles e a Tempesta de Aya Cash, teve seu lançamento confirmado para 2027.

Enquanto isso, The Boys: Mexico, primeiro derivado internacional da franquia, está em fase de desenvolvimento, mas ainda sem data definida para estrear.

Já The Boys: Diabolical, série animada de 2022 que conta com histórias paralelas e alternativas às da série principal, segue disponível no streaming.

5ª temporada de 'The Boys'

A quinta e última temporada de The Boys tem novos episódios disponibilizados semanalmente às quartas-feiras, às 4h da manhã, no Prime Video. O final da série vai ao ar em 20 de maio.

Assim como The Boys, Gen V e The Boys: Diabolical integram o catálogo do Prime Video.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SÉRIES/GEN V/TEMPORADAS/CANCELAMENTO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ANIVERSÁRIO JORNAL AMAZÔNIA

Dira Paes fortalece presença da cultura amazônica no Brasil ao longo de 40 anos de carreira

Atriz destaca identidade, resistência e a importância de contar histórias do Norte

26.04.26 8h30

PARA O PUBLICO MATAR A SAUDADE

Apresentadores que marcaram época voltam ao JL2 em homenagem aos 50 anos da TV Liberal

Semana especial reuniu diferentes gerações do telejornalismo da emissora

26.04.26 8h10

DETALHES

Público nota referência à Matinta Perera em pôster do show do Guns N’ Roses em Belém

O cartaz foi divulgado na rede social oficial da banda mais cedo, horas antes da apresentação na capital paraense

25.04.26 17h52

CULTURA

Axl e Slash paraenses se encontram em show do Guns N’ Roses em Belém

Expectativa pelo show, que começa por volta das 20h deste sábado (25), inspira fãs a recriarem ícones do universo da banda

25.04.26 17h07

MAIS LIDAS EM CULTURA

BELÉM

Show do Guns N´ Roses em Belém vira palco para pedido de casamento no Mangueirão

Casal foi ao ápice da emoção ao som banda predileta durante apresentação histórica na capital paraense

26.04.26 9h03

SHOW

Guns N' Roses emociona milhares de fãs em Belém; confira a galeria de fotos do show

Banda se apresentou no Mangueirão na noite do último sábado (25)

26.04.26 10h33

PARA O PUBLICO MATAR A SAUDADE

Apresentadores que marcaram época voltam ao JL2 em homenagem aos 50 anos da TV Liberal

Semana especial reuniu diferentes gerações do telejornalismo da emissora

26.04.26 8h10

Histórico

Guns N' Roses em Belém reúne mais de 45 mil pessoas no Mangueirão

Show histórico marcou estreia da banda na capital paraense e encerrou turnê no Brasil após nove cidades

25.04.26 22h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda