Série de animação Caverna do Dragão completa 40 anos de sua primeira exibição

A série de animação Caverna do Dragão, um marco da cultura pop em todo o mundo, completa 40 anos neste domingo, 17. A exibição do episódio de número 1 ocorreu no dia 17 de setembro de 1983. No Brasil a série ficou bastante conhecida ao ser exibida no programa Xou da Xuxa.

A narrativa mostra as aventuras de seis jovens; Hawk, Diana, Presto, Eric, Sheila e Bob que, depois de entrarem em um parque de diversão, ficam presos em um reino medieval. Lá, eles lutam contra o personagem Vingador enquanto procuram o caminho de volta para casa, auxiliados pelo misterioso Mestre dos Magos.

O roteiro da série foi assinado por roteiristas que ficaram famosos na área dos quadrinhos. O principal nome da equipe é Mark Evanier, criador da série animada Garfield and Friends e da revista em quadrinhos Groo, o Errante. Groo foi elaborada junto do lado do ilustrador Sergio Aragonés. Além dele, Paul Dini e Steve Gerber também assinaram episódios da série.