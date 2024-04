'Senna': Netflix divulga primeiro trailer da minissérie sobre Ayrton Senna; assista

A Netflix divulgou nesta terça-feira (30) o primeiro trailer oficial da minissérie "Senna", uma produção brasileira que retrata a vida e carreira do tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna. O trailer chega às vésperas do 30º aniversário da morte do piloto, ocorrida em 1º de maio de 1994.

O trailer, com pouco mais de dois minutos de duração, apresenta cenas da trajetória de Senna, desde seus primeiros passos no kart até o auge da carreira na Fórmula 1, na GP de Interlagos, 1991. A produção intercala imagens de corridas eletrizantes com momentos marcantes da vida pessoal do piloto, como sua infância e relacionamentos.

Sobre 'Senna'

Senna é uma minissérie de ficção inspirada na história de vida do maior piloto de F1 de todos os tempos. Serão seis episódios que mostrarão pela primeira vez a trajetória de superação de Ayrton Senna. Explorando a história de vida, conquistas, personalidade e as relações pessoais, a minissérie tem Gabriel Leone como protagonista.

No elenco estão também: Alice Wegmann (Lilian, primeira mulher de Ayrton), Gabriel Louchard (Galvão Bueno), Hugo Bonemer (Nelson Piquet), Julia Foti (Adriane Galisteu), Pâmela Tomé (Xuxa) e Antônio Menqui (Senna criança).

E além do elenco brasileiro, fazem parte também o francês Matt Mella (Alain Prost), Kaya Scodelario (vivendo a jornalista Laura), Arnaud Viard (Jean-Marie Balestre), Patrick Kennedy (Ron Dennis), Joe Hurst (Keith Sutton), Johannes Heinrichs (Nikki Lauda), Keisuke Hoashi (Osamu Goto), Leon Ockenden (James Hunt), Richard Clothier (Peter Warr), Steven Mackintosh (Frank Williams) e Tom Mannion (Sid Watkins), entre outros.

A direção da minissérie é assinada por Vicente Amorim e Julia Rezende. O roteiro ficou a cargo de Álvaro Mamute, Thais Falcão e James Daniel Wilson, que tiveram acesso a um extenso material de pesquisa, incluindo entrevistas com familiares, amigos e colegas de Senna.

A data oficial de estreia da minissérie "Senna" na Netflix ainda não foi divulgada, mas a expectativa é de que o lançamento ainda em 2024, ano em que se completam 30 anos da morte de Ayrton Senna.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)