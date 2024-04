30 anos sem Ayrton Senna: relembre as maiores polêmicas da carreira do tricampeão da F1

Em 1º de maio de 2024 completa-se 30 anos desde a morte de Ayrton Senna, o famoso piloto brasileiro de Fórmula 1. Em vida, o corredor de automobilismo ganhou vários títulos importantes, sendo o único, até então, a ser tricampeão mundial da competição.

Ao mesmo tempo em que levava uma vida de fama, Senna também teve o nome envolvido com várias polêmicas, incluindo até outras celebridades. Abaixo, confira as maiores polêmicas da carreira de um dos maiores nomes do automobilismo mundial.

Agressividade na pista

Alguns dos acidentes mais marcantes da história da Fórmula 1 são o de Senna e Prost, nos anos de 1989 e 1990. No primeiro ano, o francês fechou o brasileiro para alcançar o título da competição. Como revanche, Ayrton não hesitou em colidir com o rival para garantir o bicampeonato. A agressividade do brasileiro nas pistas incomodava vários adversários - algo que vinha de longa data.

Outro acidente forçado por Senna ocorreu na decisão da F3 Inglesa, quando o brasileiro subiu com carro sobre o veículo de seu rival, Martin Brundle, que quase foi atingido na cabeça. Senna conquistou o título, mas teve, por muitos anos, o nome atrelado a fama de piloto exageradamente duro.

Acidentes entre Ayrton Senna e Allain Prost (Foto/Allsport UK /Allsport)

Senna era gay? Adversário afirma que namoro de piloto com mulheres era fachada

Ayrton Senna e Nelson Piquet viveram uma grande rivalidade na Fórmula 1, tanto nas pistas quanto fora delas. Os brasileiros nunca tiveram o melhor dos relacionamentos, com indiretas em entrevistas e ultrapassagens históricas durante as corridas.

Nelson Piquet, à esquerda, e Ayrton Senna, à direita (Foto/LAT Images)

Em uma dos atritos, Senna disse em entrevista ao "Jornal do Brasil" que sumiu temporariamente das pistas para que Piquet pudesse receber os holofotes e conquistar prêmios.

"Eu tinha que dar aos outros uma chance de aparecer um pouco. Afinal, não fazia sentido o cara ser tricampeão e eu continuar sendo assunto. Já que ninguém gosta muito dele, o único jeito era eu sumir para que ele pudesse aparecer um pouco", disse Senna.

Em resposta, Piquet procurou o mesmo veículo para responder à declaração de Senna:

"Senna estava desaparecido por esses meses não foi para me deixar aparecer. Foi para não ter de explicar à imprensa brasileira por que não gosta de mulher", disse Pique .

Em 2024, 30 anos após a morte de Senna, Piquet voltou a levantar rumores quanto a sexualidade do piloto. Em entrevista ao podcast Canal Aberto, o brasileiro afirmou que o namoro de Ayrton com mulheres era fachada.

"Arranjou namoro com a Galisteu, a Xuxa, foi mostrar que era macho”, afirmou Piquet sobre o antigo adversário.

Namoro com adolescente

Ayrton Senna se envolveu em mais uma polêmica ao engatar um relacionamento com Adriane Yamin, já que a adolescente tinha apenas 15 anos, enquanto ele tinha 24. Apesar disso, Adriane disse que a diferença de idade nunca foi um problema para ela, algo bem diferente aos pais dela.

Paixão com Xuxa

O piloto brasileiro ainda namorou Xuxa entre os anos 1988 e 1990. A cantora revelou, em relato no próprio documentário, que já tinha interesse no piloto, mas que ele mesmo que tomou a iniciativa de flerte. Segundo a apresentadora, o relacionamento entre ela e Ayrton chegou ao fim após sua ex-empresária a ter feito escolher entre o namorado e o trabalho. Apesar do término oficial com a cantora, um amigo de Xuxa conta que o piloto a pediu em casamento um dia antes de morrer.

Xuxa e Ayrton Senna tiveram um relacionamento amoroso entre 1988 e 1990 (Reprodução/TV Globo)

Negação de autógrafo para Felipe Massa

Em entrevista ao Flow Podcast, o piloto brasileiro de Fórmula 1 Felipe Massa contou que, quando criança, pediu um autógrafo para Senna e foi ignorado pelo ídolo. "Fez um pouco mal aquilo para mim" contou o piloto.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)