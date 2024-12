Senador Beto Faro homenageia Mestre Laurentino em suas redes sociais

DO PARÁ

Deitada sobre mandiocas, Gaby Amarantos é a primeira paraense na capa da Elle Brasil

As fotos de Gaby para a Elle foram feitas em parceria com a Vale e retratam a cantora em cenários que remetem à floresta amazônica. O projeto busca evidenciar as mulheres que trabalham pela preservação ambiental e pelo desenvolvimento sustentável da região