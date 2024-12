Governo do Pará decreta luto oficial pela morte de Mestre Laurentino

O Governo do Estado do Pará decretou luto oficial pela morte de João Laurentino da Silva, o Mestre Laurentino. O autor de “Lourinha americana” faleceu em casa no último sábado (21/12), aos 98 anos. “Hoje nos despedimos do mestre Laurentino, o roqueiro mais velho do Brasil. Um ícone paraense que deixou sua marca na música e em nossos corações. Seu legado será eterno”, disse o governador do Pará, Helder Barbalho.

Intitulado de “o roqueiro mais velho do Brasil”, mestre Laurentino nasceu em 1926 no município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó, e desenvolveu seus talentos de maneira autodidata. Ele adorava ouvir rádio e, influenciado pelo ritmo do jazz, aprendeu a tocar sozinho, no quintal de casa.

Laurentino gravou diversos sons da natureza que o cercava e, com essas fitas cassete, incorporava o som de sua inseparável gaita para construir uma sonoridade própria.

Seu talento foi descoberto pelo grande público em 2014, quando ele gravou seu primeiro CD, juntamente com o grupo Coletivo Rádio Cipó. O sucesso, ainda que tardio, lhe rendeu reconhecimento de público e crítica, com participações em festivais e músicas gravadas por personalidades da MPB como Gilberto Gil.