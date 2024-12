Jader Filho lamentou a morte de Mestre Laurentino

O ministro das cidades Jader Filho, dedicou algumas palavras ao Mestre Laurentino, cantor e compositor de Ponta de Pedras, no Marajó, que morreu no último sábado (21/12). O artista foi lembrado com carinho por sua contribuição à cultura do estado e do país. A mensagem foi publicada através de um vídeo publicado nas redes sociais do ministro.

“Uma figura das mais importantes para a cultura paraense, do nosso carimbó, da música popular brasileira. Meus sentimentos a todos os familiares e aos amigos, e que a obra continue firme, nos inspirando cada vez mais”, expressou Jader no seu perfil do Instagram.