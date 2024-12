Governador Helder Barbalho presta homenagens a mestre Laurentino

Em homenagem à memória do compositor e instrumentista Mestre Laurentino, o governador do estado Helder Barbalho se manifestou através das suas redes sociais. “Seu legado será eterno”, escreveu em uma postagem no seu perfil do Instagram. Laurentino faleceu na tarde do último sábado (21/12), na casa onde morava, no bairro da Pedreira, em Belém, aos 98 anos.

Laurentino era natural de Ponta de Pedras, no Marajó e completaria 99 anos no dia 1º de janeiro de 2025. Em referência ao legado que o artista deixou no cenário cultural do estado, o chefe do executivo deixou uma mensagem.

“Hoje nos despedimos do Mestre Laurentino, o roqueiro mais velho do Brasil. Um ícone paraense que deixou sua marca na música e em nossos corações. Seu legado será eterno!”, ressaltou o governador.