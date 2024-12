Velório de mestre Laurentino inicia no final deste sábado (21), no Santuário São Sebastião

O velório do mestre Laurentino começa às 23h, neste sábado (21), no Santuário São Sebastião, na av. Senador Lemos, bairro da Sacramenta, e vai até às 9h de domingo (22). O sepultamento será no cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, às 10h.

O compositor e instrumentista Mestre Laurentino estava em casa, onde morava na travessa Barão do Triunfo com a filha Greyce Corrêa. O músico completaria 99 anos no dia 1º de janeiro de 2025. De acordo com informações da família, a morte foi natural. Ele estava em casa.

Nascido em 1° de janeiro de 1926, no município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó, Laurentino foi criado em Belém. teve diversas atividades de trabalho ao longo da vida, contava que havia sido boxeador, mas também ajudante de pedreiro e mecânico de aviação, na extinta empresa Real Aerovias, que existiu entre 1946 a 1961.