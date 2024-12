Morre o compositor e instrumentista Mestre Laurentino, aos 98 anos, em Belém

Morreu em Belém, na tarde deste sábado (21/12), o compositor e instrumentista Mestre Laurentino, aos 98 anos. Ele estava em casa, onde morava na travessa Barão do Triunfo com a filha Greyce Corrêa, no bairro da Sacramenta. O músico completaria 99 anos no dia 1º de janeiro de 2025.

Natural de Ponta de Pedras, mas criado em Belém, o marajoara era sinônimo de popularidade na capital paraense, e era considerado o roqueiro mais antigo do Brasil. Autodidata, Mestre Laurentino teve músicas gravadas por nomes da música nacional, como Gilberto Gil, Otto, Tom Zé, Marcelo D2 e Mundo Livre S/V.

No ano de 2019, em comemoração do aniversário de 93 anos, Mestre Laurentino se apresentou ao lado de artistas e amigos, como o baixista Calibre, no chamado Baile do Mestre Laurentino.

O baixista Calibre recordou do amigo, na noite deste sábado, pouco depois de receber a notícia da partida do músico. “Mestre Laurentino, essa alma divina que conheci no ano 2000, do meu retorno da Europa para o Brasil. Quando cheguei, fiz parte do Arraial do Pavulagem, tocava todo domingo na Praça da República. Lá, eu conheci o Mestre Laurentino e não nos separamos mais”, afirmou.

“Participamos juntos no coletivo Rádio Cipó, junto com a Dona Onete, toda aquela equipe do Coletivo, Renato Chalu, Carlinhos Vasconcelos, Rui Montalvão. O mestre é um legado, um apanhado, de boa vibração, só alegria, faz falta, não tê-lo na matéria, mas sempre vai estar aí, na espiritualidade, pois a vida é eterna”, frisou o músico.

Primeira gaita harmônica aos 18 anos

Nascido em 1° de janeiro de 1926, no município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó, Laurentino foi criado em Belém pelo jurista Francisco da Costa Palmeira. Ele era habilidoso com a gaita harmônica, seu instrumento favorito, que disse ter comprado pela primeira vez quando tinha 18 anos.

O mestre teve diversas atividades de trabalho ao longo da vida, contava que havia sido boxeador, mas também ajudante de pedreiro e mecânico de aviação, na extinta empresa Real Aerovias, que existiu entre 1946 a 1961.

O compositor assinou dezenas de músicas dançantes, e tinha orgulho do hit “Lourinha Americana”, um sucesso de público na capital paraense, e por onde mais ele tocava.

Autoridades e músicos lamentam morte de Mestre Laurentino neste sábado (21/12)

Autoridades, músicos e amigos prestaram homenagens a Mestre Laurentino nas redes sociais. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues disse que se despedia de um amigo. "Adeus, meu amigo Laurentino. Eu tive a honra de ser o seu amigo pessoal e um de seus grandes admiradores. Costumava visitá-lo para ouvi-lo tocando habilidosamente a sua gaita.

"A cultura popular paraense perdeu um dos seus grandes mestres neste sábado, 21. João Laurentino da Silva, o Mestre Laurentino, conhecido como o roqueiro mais antigo do Brasil, compositor do sucesso “Lourinha Americana”, acaba de nos deixar, aos 98 anos”, postou Edmilson Rodrigues no Instagram.

O prefeito de Belém acrescentou: “Eu tive a honra de ser o seu amigo pessoal e um de seus grandes admiradores. Costumava visitá-lo para ouvi-lo tocando habilidosamente a sua gaita. Parte um mestre autodidata genial, ficam os ensinamentos e a sua obra, que traduzem toda a sua humanidade e amorosidade. Meus sinceros sentimentos aos familiares”.