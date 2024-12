Autoridades e músicos lamentam morte de Mestre Laurentino neste sábado (21/12)

Políticos, autoridades e músicos, prestam homenagens a Mestre Laurentino nas redes sociais. O compositor e músico, autor do hit 'Loirinha Americana', morreu por volta das 14h50 deste sábado (21/12), aos 98 anos, em casa, no bairro da Cremação, onde morava com a família.

Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues disse que se despede de um amigo. "Adeus, meu amigo Laurentino. Eu tive que honra de ser o seu amigo pessoal e um de seus grandes admiradores. Costumava visitá-lo para ouvi-lo tocando habilidosamente a sua gaita.