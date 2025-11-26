Senado aprova projeto que torna a obra de Sebastião Tapajós manifestação da cultura brasileira

Quem gosta de música paraense, em particular de música instrumental, da melhor qualidade é bom saber: a obra do violonista paraense Sebastião Tapajós (1942-2021) acaba de ter projeto do deputado federal Airton Faleiro (PT-PA) aprovado no Senado Fedeal para se tornar manifestação da cultural nacional. O Projeto de Lei nº 2577/2022, apresentado na Câmara dos Deputados, após aprovação no Senado Federal, vai, agora, para sanção do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Ver esse texto avançar é, para mim, mais do que uma conquista legislativa: é um gesto de profundo respeito pela memória e pela grandiosidade artística de Sebastião Tapajós, um dos maiores violonistas do mundo", destaca o parlamentar.

Sebastião Tapajós, como pontua Faleiro, "não foi apenas um músico virtuoso; foi um verdadeiro embaixador cultural da Amazônia". "Sua trajetória - que começou no armazém da família, ainda menino, e se projetou para palcos do mundo inteiro — o consagrou como um dos artistas mais completos da música brasileira. Ao longo da vida, formou gerações de músicos, valorizou ritmos regionais, levou a sonoridade paraense a novos públicos e ajudou a consolidar uma identidade artística que hoje é reconhecida nacionalmente e internacionalmente".

Esse reconhecimento da obra do músico e compositor signfica, como diz Airton Faleiro, "garantir visibilidade, reconhecimento e proteção permanente ao legado deste grande artista".

"Agradeço ao senador Humberto Costa, que apresentou o relatório favorável, aprovado na Comissão de Educação e Cultura. Também reconheço a importância de todos e todas que defendem a música produzida na Amazônia e compreendem o valor da cultura para o nosso povo", finaliza o deputado Airton Faleiro.