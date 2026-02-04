Capa Jornal Amazônia
Semana do Cinema: veja filmes que disputam o Oscar e podem ser assistidos por apenas R$ 10

Pré-estreias, shows e salas especiais (como Imax) não estão incluídos na promoção em geral

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

"O Agente Secreto" (Divulgação)

A Semana do Cinema 2026 ocorrerá de quinta-feira, 5, a 11 de fevereiro em todo o Brasil, oferecendo ingressos a partir de R$ 10. O evento contará com a exibição de diversos filmes indicados ao Oscar deste ano.

Longas como O Agente Secreto, Hamnet: A Vida Antes De Hamlet, Marty Supreme e Pecadores estão entre os títulos que podem ser assistidos a preços promocionais. É fundamental verificar a programação específica de cada cinema, pois a disponibilidade dos filmes pode variar entre os estabelecimentos.

Grandes redes como Cinemark, Cinesystem, Cinépolis, Kinoplex e UCI participam desta campanha, que celebra sua oitava edição. Todas as sessões tradicionais são contempladas, inclusive nos fins de semana, e o público também poderá encontrar combos de pipoca e refrigerante com valores reduzidos.

Valores e regras da Semana do Cinema

O ingresso a R$ 10 é válido para sessões iniciadas antes das 17h; para os demais horários, custará R$ 12. Pré-estreias, shows e salas especiais (como Imax) geralmente não entram na promoção. Contudo, há exceções, como na rede UCI, onde salas especiais também participam.

Filmes indicados ao Oscar que você pode assistir

Confira a seguir a lista completa de filmes indicados ao Oscar que estão em cartaz na Semana do Cinema, com suas respectivas sinopses e categorias de indicação:

O Agente Secreto

Marcelo (Wagner Moura), um pesquisador de tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife na tentativa de escapar de agentes do governo. Ele chega à capital pernambucana e logo desconfia de perseguição. O filme foi indicado a quatro categorias no Oscar.

  • Melhor Filme
  • Melhor Filme Internacional
  • Melhor Escalação de Elenco
  • Melhor Ator (Wagner Moura)

Hamnet: A Vida Antes De Hamlet

A história de vida de William Shakespeare (Paul Mescal) e o drama pessoal que teria inspirado sua peça 'Hamlet'. A paixão entre o escritor e Agnes (Jessie Buckley) é testada após a morte de Hamnet, o primeiro filho do casal. O longa foi indicado a oito categorias no Oscar.

  • Melhor Filme
  • Melhor Direção (Chloé Zhao)
  • Melhor Atriz (Jessie Buckley)
  • Melhor Roteiro Adaptado
  • Melhor Trilha Sonora Original
  • Melhor Figurino
  • Melhor Direção de Arte
  • Melhor Escalação de Elenco

Marty Supreme

Timothée Chalamet interpreta Marty Mauser, um talento do tênis de mesa com uma missão predestinada. Inspirado na história real de Marty Reisman, o filme marca a primeira direção solo de Josh Safdie. O longa foi indicado a nove categorias no Oscar.

  • Melhor Filme
  • Melhor Direção (Josh Safdie)
  • Melhor Ator (Timothée Chalamet)
  • Melhor Roteiro Original
  • Melhor Escalação de Elenco
  • Melhor Fotografia
  • Melhor Direção de Arte
  • Melhor Montagem
  • Melhor Figurino

Valor Sentimental

As irmãs Nora (Renate Reinsve) e Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) lidam com o retorno do pai, o cineasta Gustav (Stellan Skarsgaard), após a morte da mãe. Ele deseja usar a casa para filmar e quer Nora como protagonista, que recusa. O filme foi indicado a nove prêmios no Oscar.

  • Melhor Filme
  • Melhor Direção
  • Melhor Atriz (Renate Reinsve)
  • Melhor Ator Coadjuvante (Stellan Skarsgård)
  • Melhor Atriz Coadjuvante (Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas)
  • Melhor Roteiro Original
  • Melhor Filme Internacional
  • Melhor Montagem

Uma Batalha Após A Outra

Após atuar em um grupo revolucionário, Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) acredita ter superado seu passado violento. Tudo muda quando inimigos raptam sua filha Willa (Chase Infiniti), forçando-o a reunir antigos membros da equipe. O longa foi indicado a 13 categorias do Oscar.

  • Melhor Filme
  • Melhor Ator (Leonardo DiCaprio)
  • Melhor Direção (Paul Thomas Anderson)
  • Melhor Ator Coadjuvante (Sean Penn e Benicio del Toro)
  • Melhor Atriz Coadjuvante (Teyana Taylor)
  • Melhor Roteiro Adaptado
  • Melhor Escalação de Elenco
  • Melhor Fotografia
  • Melhor Montagem
  • Melhor Design de Produção
  • Melhor Trilha Sonora
  • Melhor Som

Pecadores

Ambientado em 1932, no Mississippi, Pecadores segue dois irmãos gêmeos (Michael B. Jordan) que tentam recomeçar a vida ao abrir um bar. Um terror sobrenatural ligado ao passado racista local atravessa o plano. O longa foi indicado a 16 categorias no Oscar, um novo recorde na premiação.

  • Melhor Filme
  • Melhor Direção (Ryan Coogler)
  • Melhor Ator (Michael B. Jordan)
  • Melhor Atriz Coadjuvante (Wunmi Mosaku)
  • Melhor Ator Coadjuvante (Delroy Lindo)
  • Melhor Roteiro Original
  • Melhor Trilha Sonora Original
  • Melhor Edição
  • Melhor Fotografia
  • Melhor Figurino
  • Melhor Maquiagem
  • Melhor Produção de Arte
  • Melhor Som
  • Melhor Efeitos Visuais
  • Melhor Escalação de Elenco
  • Melhor Canção Original

Avatar: Fogo e Cinzas

Ainda devastados pela perda do filho, Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) tentam se recompor, mas são confrontados por uma nova ameaça. Uma tribo de Navi que cultua o fogo pode desequilibrar a disputa por Pandora. O longa foi indicado a duas categorias no Oscar.

  • Melhor Figurino
  • Melhores Efeitos Visuais

Song Sung Blue: Um Sonho A Dois

Mike (Hugh Jackman), um imitador de Don Ho, conhece Claire (Kate Hudson), imitadora de Patsy Cline. Os dois se apaixonam e formam uma banda-tributo a Neil Diamond, alterando suas vidas. O longa foi indicado a uma categoria no Oscar.

  • Melhor Atriz (Kate Hudson)

Bugonia

Dois conspiracionistas (Jesse Plemons e Aidan Delbis) estão convictos de que a CEO de uma multinacional (Emma Stone) é uma alienígena. Eles a sequestram para impedir uma invasão extraterrestre. O filme é um remake sul-coreano e foi indicado a quatro categorias no Oscar.

  • Melhor Filme
  • Melhor Atriz (Emma Stone)
  • Melhor Roteiro Adaptado
  • Melhor Trilha Sonora

A Voz De Hind Rajab

Uma chamada de emergência em Gaza se transforma em luta desesperada pela vida de uma criança palestina de 6 anos. O filme acompanha a agoniante tentativa de resgatar Hind Rajab, presa sob fogo cruzado. O longa foi indicado a uma categoria no Oscar.

  • Melhor Filme Internacional

Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

A psicóloga Linda (Rose Byrne), lidando com a doença da filha, a ausência do marido e o desaparecimento de uma pessoa próxima, desenvolve uma relação incomum com seu terapeuta (Conan O’Brien). O longa foi indicado a uma categoria no Oscar.

  • Melhor Atriz (Rose Byrne)

Foi Apenas Um Acidente

Um mecânico, acreditando ter encontrado seu torturador da cadeia, convoca ex-prisioneiros. Eles devem decidir se o refém é realmente quem ele pensa e o que fazer a seguir. O longa foi indicado a duas categorias no Oscar.

  • Melhor Filme Internacional
  • Melhor Roteiro Original
