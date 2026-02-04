Semana do Cinema: veja filmes que disputam o Oscar e podem ser assistidos por apenas R$ 10

A Semana do Cinema 2026 ocorrerá de quinta-feira, 5, a 11 de fevereiro em todo o Brasil, oferecendo ingressos a partir de R$ 10. O evento contará com a exibição de diversos filmes indicados ao Oscar deste ano.

Longas como O Agente Secreto, Hamnet: A Vida Antes De Hamlet, Marty Supreme e Pecadores estão entre os títulos que podem ser assistidos a preços promocionais. É fundamental verificar a programação específica de cada cinema, pois a disponibilidade dos filmes pode variar entre os estabelecimentos.

Grandes redes como Cinemark, Cinesystem, Cinépolis, Kinoplex e UCI participam desta campanha, que celebra sua oitava edição. Todas as sessões tradicionais são contempladas, inclusive nos fins de semana, e o público também poderá encontrar combos de pipoca e refrigerante com valores reduzidos.

Valores e regras da Semana do Cinema

O ingresso a R$ 10 é válido para sessões iniciadas antes das 17h; para os demais horários, custará R$ 12. Pré-estreias, shows e salas especiais (como Imax) geralmente não entram na promoção. Contudo, há exceções, como na rede UCI, onde salas especiais também participam.

Filmes indicados ao Oscar que você pode assistir

Confira a seguir a lista completa de filmes indicados ao Oscar que estão em cartaz na Semana do Cinema, com suas respectivas sinopses e categorias de indicação:

O Agente Secreto

Marcelo (Wagner Moura), um pesquisador de tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife na tentativa de escapar de agentes do governo. Ele chega à capital pernambucana e logo desconfia de perseguição. O filme foi indicado a quatro categorias no Oscar.

Melhor Filme

Melhor Filme Internacional

Melhor Escalação de Elenco

Melhor Ator (Wagner Moura)

Hamnet: A Vida Antes De Hamlet

A história de vida de William Shakespeare (Paul Mescal) e o drama pessoal que teria inspirado sua peça 'Hamlet'. A paixão entre o escritor e Agnes (Jessie Buckley) é testada após a morte de Hamnet, o primeiro filho do casal. O longa foi indicado a oito categorias no Oscar.

Melhor Filme

Melhor Direção (Chloé Zhao)

Melhor Atriz (Jessie Buckley)

Melhor Roteiro Adaptado

Melhor Trilha Sonora Original

Melhor Figurino

Melhor Direção de Arte

Melhor Escalação de Elenco

Marty Supreme

Timothée Chalamet interpreta Marty Mauser, um talento do tênis de mesa com uma missão predestinada. Inspirado na história real de Marty Reisman, o filme marca a primeira direção solo de Josh Safdie. O longa foi indicado a nove categorias no Oscar.

Melhor Filme

Melhor Direção (Josh Safdie)

Melhor Ator (Timothée Chalamet)

Melhor Roteiro Original

Melhor Escalação de Elenco

Melhor Fotografia

Melhor Direção de Arte

Melhor Montagem

Melhor Figurino

Valor Sentimental

As irmãs Nora (Renate Reinsve) e Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) lidam com o retorno do pai, o cineasta Gustav (Stellan Skarsgaard), após a morte da mãe. Ele deseja usar a casa para filmar e quer Nora como protagonista, que recusa. O filme foi indicado a nove prêmios no Oscar.

Melhor Filme

Melhor Direção

Melhor Atriz (Renate Reinsve)

Melhor Ator Coadjuvante (Stellan Skarsgård)

Melhor Atriz Coadjuvante (Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas)

Melhor Roteiro Original

Melhor Filme Internacional

Melhor Montagem

Uma Batalha Após A Outra

Após atuar em um grupo revolucionário, Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) acredita ter superado seu passado violento. Tudo muda quando inimigos raptam sua filha Willa (Chase Infiniti), forçando-o a reunir antigos membros da equipe. O longa foi indicado a 13 categorias do Oscar.

Melhor Filme

Melhor Ator (Leonardo DiCaprio)

Melhor Direção (Paul Thomas Anderson)

Melhor Ator Coadjuvante (Sean Penn e Benicio del Toro)

Melhor Atriz Coadjuvante (Teyana Taylor)

Melhor Roteiro Adaptado

Melhor Escalação de Elenco

Melhor Fotografia

Melhor Montagem

Melhor Design de Produção

Melhor Trilha Sonora

Melhor Som

Pecadores

Ambientado em 1932, no Mississippi, Pecadores segue dois irmãos gêmeos (Michael B. Jordan) que tentam recomeçar a vida ao abrir um bar. Um terror sobrenatural ligado ao passado racista local atravessa o plano. O longa foi indicado a 16 categorias no Oscar, um novo recorde na premiação.

Melhor Filme

Melhor Direção (Ryan Coogler)

Melhor Ator (Michael B. Jordan)

Melhor Atriz Coadjuvante (Wunmi Mosaku)

Melhor Ator Coadjuvante (Delroy Lindo)

Melhor Roteiro Original

Melhor Trilha Sonora Original

Melhor Edição

Melhor Fotografia

Melhor Figurino

Melhor Maquiagem

Melhor Produção de Arte

Melhor Som

Melhor Efeitos Visuais

Melhor Escalação de Elenco

Melhor Canção Original

Avatar: Fogo e Cinzas

Ainda devastados pela perda do filho, Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) tentam se recompor, mas são confrontados por uma nova ameaça. Uma tribo de Navi que cultua o fogo pode desequilibrar a disputa por Pandora. O longa foi indicado a duas categorias no Oscar.

Melhor Figurino

Melhores Efeitos Visuais

Song Sung Blue: Um Sonho A Dois

Mike (Hugh Jackman), um imitador de Don Ho, conhece Claire (Kate Hudson), imitadora de Patsy Cline. Os dois se apaixonam e formam uma banda-tributo a Neil Diamond, alterando suas vidas. O longa foi indicado a uma categoria no Oscar.

Melhor Atriz (Kate Hudson)

Bugonia

Dois conspiracionistas (Jesse Plemons e Aidan Delbis) estão convictos de que a CEO de uma multinacional (Emma Stone) é uma alienígena. Eles a sequestram para impedir uma invasão extraterrestre. O filme é um remake sul-coreano e foi indicado a quatro categorias no Oscar.

Melhor Filme

Melhor Atriz (Emma Stone)

Melhor Roteiro Adaptado

Melhor Trilha Sonora

A Voz De Hind Rajab

Uma chamada de emergência em Gaza se transforma em luta desesperada pela vida de uma criança palestina de 6 anos. O filme acompanha a agoniante tentativa de resgatar Hind Rajab, presa sob fogo cruzado. O longa foi indicado a uma categoria no Oscar.

Melhor Filme Internacional

Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

A psicóloga Linda (Rose Byrne), lidando com a doença da filha, a ausência do marido e o desaparecimento de uma pessoa próxima, desenvolve uma relação incomum com seu terapeuta (Conan O’Brien). O longa foi indicado a uma categoria no Oscar.

Melhor Atriz (Rose Byrne)

Foi Apenas Um Acidente

Um mecânico, acreditando ter encontrado seu torturador da cadeia, convoca ex-prisioneiros. Eles devem decidir se o refém é realmente quem ele pensa e o que fazer a seguir. O longa foi indicado a duas categorias no Oscar.

Melhor Filme Internacional

Melhor Roteiro Original