Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Selena Gomez se casa com Benny Blanco e mostra fotos da cerimônia

Estadão Conteúdo

A cantora Selena Gomez se casou com seu noivo, Benny Blanco, neste sábado, 27, em cerimônia realizada na cidade de Santa Barbara, na Califórnia, nos Estados Unidos.

O casal está junto há dois anos e revelou o noivado em dezembro de 2024. Selena e Blanco se conhecem há algum tempo. Os dois trabalharam juntos em Kill Em With Kindness e Same Old Love, músicas da cantora para o álbum Revival, de 2015. Em março, eles lançaram juntos o álbum colaborativo I Said I Love You First.

Segundo informações da Harpers Bazaar e do Page Six, Selena usou um vestido da grife Ralph Lauren, apostando em um estilo mais clássico, assim como o marido.

Steve Martin, Martin Short e Paul Rudd, que contracenam com Selena na série Only Murders In The Building, além da cantora Taylor Swift, amiga da noiva, estiveram no casamento, realizado no hotel El Encanto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Selena Gomez

Benny Blanco

casamento
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Dona Onete ganha documentário que revela sua vida e celebra a força da Amazônia

Filme dirigido por Mini Kerti mostra a trajetória da artista, suas memórias e o carimbó chamegado que conquistou o Brasil e o mundo

28.09.25 9h00

CULTURA

Festival Cine Ceará recebe Alejandro Bazzano, diretor de La Casa de Papel, como jurado da mostra

Cineasta falou sobre sua experiência no festival e o impacto da série espanhola no mercado audiovisual mundial

27.09.25 9h00

FAZ A BOQUINHA DO ANIMAL

Aparelhagem Crocodilo leva tecnobrega para o ‘Festival Paredão’ em Brasília

Line-up reúne outros artistas do Norte como Leona Vigantiva, Gaby Amarantos e o Sonoro Paraense

26.09.25 21h48

CELEBRIDADES

Alok retorna ao Pará para se apresentar no Festival do Abacaxi 2025 e apoiar projetos sociais

Hits do DJ, como ‘Hear Me Now’ e ‘Never Let Me Go’, prometem embalar o público no Ecoparque do Cafezal

26.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Dona Onete ganha documentário que revela sua vida e celebra a força da Amazônia

Filme dirigido por Mini Kerti mostra a trajetória da artista, suas memórias e o carimbó chamegado que conquistou o Brasil e o mundo

28.09.25 9h00

REFERÊNCIA

Paulo Martins: chef dos sabores da Amazônia para o mundo

Contribuição dele na pesquisa, divulgação e inovação no uso dos ingredientes regionais é fundamental para a valorização da gastronomia amazônica além das fronteiras do Brasil

28.09.25 8h00

luto no sertanejo

Relembre 7 duplas sertanejas separadas pela morte

Além da dupla Chrystian & Ralf, outras duplas sertanejas terminaram após a morte de um dos integrantes

20.06.24 9h11

CELEBRIDADES

Hotwife, cuckold... Paolla Oliveira fala sobre relacionamento aberto e sexo: 'Acesa!'

Em entrevista ao 'Quem Pode, Pod', a atriz falou abertamente sobre fetiches e relação com Diogo Nogueira

18.07.23 18h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda