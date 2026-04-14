Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Seja sua melhor versão: o que o filme “Consequência” revela sobre fama, culpa e hipocrisia

Leia o texto do professor e pesquisador Relivaldo Pinho, escrito especialmente para O Liberal.

Relivaldo Pinho (especial para O Liberal)

“Consequência’, que acaba de estrear no streaming, é um filme que merece ser visto. Não porque seja uma obra de arte sobre culpa e redenção, ou um drama profundo sobre as consequências de nossos atos.

Mas porque é um filme sobre como podemos ser arrastados por nós mesmos e não nos damos conta disso, e, de repente, a vida nos cobra algum preço.

Isso pode parecer com aquelas frases piegas de incentivo que aparecem no Instagram. É, até pode. Mas o filme vai um pouco além. É sobre um astro de Hollywood, Reef Hawk (Keanu Reeves) que, no auge de sua carreira, é chantageado por causa de um vídeo seu.

Para o filme, o conteúdo do vídeo não importa muito. Ele é apenas uma desculpa para nos provocar alguma expectativa, enquanto Reeves se vê, talvez como nunca antes, diante da possibilidade de ser outra pessoa.

E ser outra pessoa é sempre uma ameaça para nós. Reef desde pequeno viveu sob os holofotes, ganhou fama e dinheiro, mas nunca olhou para a vida que o cercava.

Ou melhor, ele olhava, mas o brilho de si mesmo sempre ofuscava sua visão.

Os outros que o cercavam, empresários, diretores, treinadores, maquiadores e amigos sempre foram tratados por ele como ele bem entendia. Tratados como seu Eu (Ego), sempre repleto de si, entendia.

Daí que a ameaça do rompimento desse Eu desencadeia a sua crise para o vício das drogas e, passados cinco anos sem se drogar, ele tem que perceber que ele também era, e ainda é, feito de outros.

Ele segue sua trajetória para tentar reparar o que tinha feito com os que estavam em sua volta, mas não transparece muito em sua atitude uma verdadeira sinceridade.

Reef, na verdade, nem se dá conta do que havia feito. Chapado ou egocêntrico, ele nem se lembrava de como seu primeiro empresário (interpretado por Martin Scorsese) foi importante em sua vida.

É um filme de redenção, ou pelo menos, de alguma redenção. Porque Reef Hawk está em pânico não apenas pela ameaça à sua carreira, mas porque ele terá que se confrontar consigo mesmo. E isso é desconfortável.

VEJA MAIS

image Tempos modernos, 90 anos, a engrenagem política de Chaplin
Leia o texto do professor e pesquisador Relivaldo Pinho, escrito especialmente para O Liberal.

image Casa de dinamite, da Netflix, quando a política é implodida
Leia o texto do professor e pesquisador Relivaldo Pinho, escrito especialmente para O Liberal.

image Pssica, da Netflix, redefine a Amazônia no streaming; leia e entenda
Leia o terceiro texto do professor e pesquisador Relivaldo Pinho sobre a produção literária de Edyr Augusto e a minissérie "Pssica", baseada em seu livro homônimo.

Por isso, ele parece sempre alheio ao que provocou nas pessoas. São elas que descrevem para ele o que elas tiveram que passar por causa de suas atitudes, e o astro, de modo vacilante, tenta se desculpar. 

Quando toma coragem para pedir desculpas à sua ex-namorada, por tê-la feito de escape para suas frustrações, ela o enfrenta e diz que agora é feliz com a família e os filhos.
Reef não tem filhos, não se casou e, no momento, não está em nenhum relacionamento. 

Mas já está com 56 anos e ter que perceber que a vida daqueles que ele “usou” seguiu em frente é outro holofote que explode diante de seus olhos. Crash!

Na verdade, sua solidão e egocentrismo já estavam lá há muito tempo. Não por acaso, ele às vezas posa de vítima do sistema. É confortável posar de vítima das circunstâncias.
E até pode ser lucrativo. É o que o seu gerenciador de crise, Ira Slitz (Jonah Hill, diretor e, de longe, o melhor ator do filme) lhe propõe fazer. 

Sua estratégia é criar o chamado “capitalismo de vítima”, lucrar com a ideia de que o sistema o empurrou para seus erros e, então, o vídeo que guarda seus segredos não surtiria mais efeito.

Slitz é ao mesmo tempo seu gerente de crise e a constatação aterradora da total falta de habilidade de Reef de lidar com o que não estava na sua fantasia feita de assédios dos fãs, glamour e felicidade.

Ironicamente, a estratégia do seu gerente de crises dá certo. Aparecer para sustentar uma versão de si. 

Não é assim que fazemos quando queremos parecer felizes nos reels? Ah lembrei, a frase é “seja sua melhor versão”.

Reef não tem alternativa. A vida lhe cobra outras versões e continuar sendo o astro amado por todos é a única opção. Por isso ele pergunta para o sujeito que o chantageou com o vídeo se ele o odeia. 

O ator quer ser, contraditoriamente, amado por todos e, de algum modo, verdadeiro (todos nós não queremos?). Equação impossível.

E ele busca essa verdade exercendo um novo Eu, desculpando-se até com o cachorro que ele fez mal de alguma forma.

Sim, pode parecer piegas demais. Mas o que o filme nos expõe é como essas versões podem conviver em pessoas que gostariam de abrir mão delas, mas não podem.

Ele vê alguma felicidade na sua redenção, mas não acreditamos que essa felicidade dure muito. É como as centenas de reels nos quais vemos aquilo que o outro gostaria de nos mostrar. 

Ou, dito de outro modo, “seja sua melhor versão”.

Relivaldo Pinho é escritor, pesquisador e professor da Fibra.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POP LATINO

Hist de Selena Quintanilla ganham nova versão em projeto de Zaynara

Série será divulgada nas redes sociais da cantora

13.04.26 17h54

SHOW

Projeto ‘Quarta Autoral’ promove encontro do rock independente em Belém

Noite contará com heavy metal, hardcore melódico e rock alternativo no Studio Pub

13.04.26 17h32

BBB

TV Globo inaugura 'Jardim BBBotânico' em homenagem aos 'plantas' do reality

O espaço cenográfico reúne mais de 10 espécies com referências a participantes do programa

13.04.26 15h33

CINEMA

Filme com trilha sonora do paraense Léo Chermont é selecionado para o Festival de Cannes

'Seis Meses no Prédio Rosa e Azul', de Bruno Santamaría Razo, integra seleção competitiva e destaca participação brasileira na produção e no elenco

13.04.26 14h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

REALITY SHOW

BBB 27 abre inscrições; veja passo a passo de como fazer

Os interessados em participar do elenco do programa devem se inscrever em um formulário no gshow

14.04.26 7h46

estética

O que é laser de CO2 fracionado? Entenda o procedimento que deixou Ana Paula 'irreconhecível'

Mudança no visual de Ana Paula Renault volta a viralizar e levanta dúvidas sobre tratamento estético

14.04.26 0h00

TRISTEZA

Morre Dolly Martinez, participante do reality Quilos Mortais, aos 30 anos

Um dia antes da morte, a irmã havia informado que Dolly estava internada e "lutando pela própria vida"

13.04.26 8h46

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (14/04)?

O filme "Paternidade" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

14.04.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda