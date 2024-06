Segundo Arrastão do Pavulagem de 2024 vai às ruas de Belém, neste domingo (23)

Neste domingo (23), as ruas de Belém serão tomadas pelos ritmos vibrantes do segundo Arrastão do Pavulagem da edição de 2024. Com o tema "Arraial do Saber”, o grupo promete muita alegria para um público esperado de mais de 35 mil pessoas.

O espetáculo começa com a "Roda Cantada" às 9h em frente ao Theatro da Paz. Às 10h, o cortejo sai, desce pela Presidente Vargas e segue pela Rua Municipalidade, chegando depois à Praça Waldemar Henrique, onde a banda Arraial do Pavulagem se apresenta com convidados especiais.

Como acontece na conclusão de todos os Arrastões, após a chegada do cortejo na Praça Waldemar Henrique, a banda Arraial do Pavulagem faz um show especial com convidados. Neste domingo, se juntam à banda a cantora Maria Lu, o cantor Antonio Oliveira e a banda ‘Na Cuíra Pra Dançar’.

Arrastões Inclusivos

O Instituto Arraial do Pavulagem promove mais um ano de Arrastões inclusivos, destacando-se pelo acolhimento de famílias atípicas e a promoção de projetos de inclusão com o Grupo Mundo Azul e o Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE).

Os Arrastões terão um segmento especial para mais de 300 pessoas deste perfil. A colaboração visa estimular a participação de pessoas com deficiência (especialmente autistas e suas famílias) em eventos culturais promovidos pelo Instituto.

Pontos de hidratação com distribuição gratuita de água

O Arrastão do Pavulagem vai disponibilizar distribuição de água aos brincantes em um ponto de hidratação localizado na Rua Frei Gil com a Rua Municipalidade. Os pavuleiros e o público podem levar seus copos e se hidratarem para garantir o pique pavuleiro, curtir a festa e contribuir com a limpeza do local.

Veja dez dicas para curtir o Arrastão do Pavulagem, neste domingo (23)

1- Te alimenta bem antes de ir;

2- Usa roupas e calçados leves;

3- Capricha no protetor solar (e no chapéu Pavulagem);

4- Te hidrata! Tomar bastante água é essencial. Os Arrastões do Pavulagem terão um ponto de hidratação (Local: Rua Frei Gil com a Rua Municipalidade);

5- Joga o lixo no lixo. Vamos fazer um cortejo limpo;

6- Fica atento aos teus pertences;

7- Não te afasta das crianças pelas quais tu és responsável. Em caso de crianças perdidas, mantém a calma e pede apoio dos órgãos responsáveis (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Instituto Arraial do Pavulagem);

8- Respeita o espaço do Batalhão da Estrela. Os brincantes precisam ficar livres na hora do cortejo pra fazer a festa;

9- Cuidado com os pernaltas. Mantém uma distância segura e evita acidentes;

10- Canta e dança respeitando o espaço de todos os brincantes (principalmente os Pernaltas).